Τραμπ: Οι Ιρανοί χάνουν 500 εκατ. δολάρια την ημέρα - Ναυτικός αποκλεισμός μέχρι να υπάρξει συμφωνία
Το ζήτημα του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο ο Ντόναλντ Τραμπ καθώς σε ανάρτησή του στο Τruth Social το παρουσιάζει ως καθοριστικό παράγοντα πίεσης στο Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «κερδίζουν τον πόλεμο με μεγάλη διαφορά», παρά το αντίθετο αφήγημα που –όπως ισχυρίζεται– προβάλλουν μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, όπως οι New York Times, η Wall Street Journal και  η Washington Post.

Σε ότι αφορά τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, τον χαρακτηρίζει «απολύτως καταστροφικό» για την ιρανική οικονομία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη φέρεται να χάνει περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως λόγω των περιορισμών στη θαλάσσια διακίνηση, ένα ποσό που –όπως σημειώνει– δεν είναι βιώσιμο ούτε βραχυπρόθεσμα. Ο Τραμπ ξεκαθαρίζει ότι ο αποκλεισμός δεν πρόκειται να αρθεί, παρά μόνο εφόσον επιτευχθεί συμφωνία («deal»).

Παράλληλα, ο πρόεδρος περιγράφει μια εικόνα πλήρους αποδυνάμωσης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, κάνοντας λόγο για «εξαφανισμένο ναυτικό» και «ανενεργή αεροπορία».

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης «υποστηρίζουν την αντίπαλη πλευρά» και ότι «εύχονται νίκη του Ιράν», κατηγορώντας τα για αντι-αμερικανική στάση και πολιτική μεροληψία.

Σε δεύτερη ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε: «Η ιρανική ηγεσία έχει αναγκάσει εκατοντάδες πλοία να κατευθυνθούν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως προς το Τέξας, τη Λουιζιάνα και την Αλάσκα, για να πάρουν το πετρέλαιό τους».

Δείτε Επίσης