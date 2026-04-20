Ξεχωριστές οι συνομιλίες με το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν, λέει ο πρόεδρος του Λιβάνου
«Επέλεξα τη διαπραγμάτευση» από τη συνέχιση του καταστροφικού πολέμου, είπε ο Ζοζέφ Αούν στο κοινοβούλιο του Λιβάνου
Οι συνομιλίες με το Ισραήλ «είναι ξεχωριστές από οποιεσδήποτε άλλες διαπραγματεύσεις», τόνισε τη Δευτέρα στο κοινοβούλιο του Λιβάνου ο πρόεδρος της χώρας, Ζοζέφ Αούν, επιχειρώντας, έτσι, να τις διαχωρίσει από τις συζητήσεις για κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Σημειώνεται πως το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία με τις ΗΠΑ θα απαγόρευε στο Ισραήλ να επιτεθεί στη Χεζμπολάχ στο Λίβανο.
Ο Λίβανος, ανέφερε ο Αούν, έχει δύο επιλογές: «Είτε τη συνέχιση του πολέμου με όλες τις ανθρωπιστικές, κοινωνικές, οικονομικές και κυριαρχικές επιπτώσεις του, είτε διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος και να επιτευχθεί βιώσιμη σταθερότητα».
«Επέλεξα τη διαπραγμάτευση», πρόσθεσε, σύμφωνα με το γραφείο του, «και είμαι γεμάτος ελπίδα ότι θα καταφέρουμε να σώσουμε τον Λίβανο».
Τόνισε, ακόμα, ότι της διαπραγματευτικής ομάδας του Λιβάνου θα ηγείται ο πρώην πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον Σιμόν Καράμ, ο οποίος δεν θα αντικατασταθεί, απαντώντας, έτσι, στις εσωτερικές διαμάχες σχετικά με τη σύνθεση της αντιπροσωπείας του Λιβάνου. Ο Αούν είπε, ακόμα, ότι οι συνομιλίες με το Ισραήλ έχουν ως στόχο να σταματήσουν οι ισραηλινές επιχειρήσεις, να τερματιστεί η παρουσία του IDF στο Λίβανο και να επιτραπεί στις Λιβανικές Ένοπλες Δυνάμεις να αναπτυχθούν κατά μήκος των συνόρων Λιβάνου-Ισραήλ.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την υποστήριξή του στους στόχους του Λιβάνου κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ των δύο ηγετών την Πέμπτη, ανέφερε ο Αούν, ο οποίος δεν διευκρίνισε αν σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Τραμπ ή τον Νετανιάχου στο εγγύς μέλλον.
قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن المفاوضات مع إسرائيل تهدف إلى وقف الأعمال العدائية وإنهاء الاحتلال ونشر الجيش حتى الحدود المعترف بها دوليا. وأكد عون على أن هذه المفاوضات منفصلة عن أي مفاوضات أخرى pic.twitter.com/9Qric2Sjrr— قناة الجزيرة (@AJArabic) April 20, 2026
