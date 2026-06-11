Δώρα Χρυσικού: Με συγκλόνισε ο θάνατος της Γωγώς Μαστροκώστα, αυτό που έκανε ο Δέλλας θα έπρεπε να ισχύει για κάθε άντρα
Δώρα Χρυσικού: Με συγκλόνισε ο θάνατος της Γωγώς Μαστροκώστα, αυτό που έκανε ο Δέλλας θα έπρεπε να ισχύει για κάθε άντρα
Κάναμε τόσο ζήτημα κάτι που για εμένα θα έπρεπε να είναι δεδομένο, είπε η ηθοποιός για τα σχόλια σχετικά με τη στάση του προπονητή
Συγκλονισμένη δήλωσε η Δώρα Χρυσικού με τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα, ενώ σχολίασε και τη στάση που κράτησε ο σύζυγό της, Τραϊανού Δέλλα όλα τα χρόνια που πάλευε με τον καρκίνο.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Breakfast@Star, που προβλήθηκε την Πέμπτη 11 Ιουνίου, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στη σημασία της έγκαιρης και σωστής διάγνωσης, αλλά και στην πρόσφατη απώλεια του πρώην μοντέλου και γυμνάστριας σε ηλικία 56 ετών.
Η Δώρα Χρυσικού εξήγησε ότι επηρεάστηκε από τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα, ενώ σχολίασε πως η στάση του συζύγου της δεν θα έπρεπε να θεωρείται εξαίρεση. Πιο αναλυτικά, είπε: «Με συγκλόνισε ο θάνατος της Γωγώς Μαστροκώστα, γιατί ήταν μια νέα γυναίκα που πάλευε πολλά χρόνια, δεν μου αρέσει η λέξη πάλευε, αντιμετώπιζε σθεναρά την ασθένειά της. Αυτό που είπε σε μια διάλεξή της, ότι πρέπει να ζητάς δεύτερη και τρίτη γνώμη, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να έχεις τόσες γνώμες ώστε να καταλήξεις σε αυτόν τον άνθρωπο, τον γιατρό που σου δημιουργεί τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, όχι μόνο ως γιατρός αλλά και ως άνθρωπος».
Όσο για τον τρόπο με τον οποίο στήριξε ο Τραϊανός Δέλλας τη σύζυγό του, η ηθοποιός δήλωσε: «Είναι αδιανόητο το γεγονός ότι κάναμε τόσο ζήτημα ένα πράγμα που για εμένα θα έπρεπε να είναι δεδομένο και αυτονόητο. Έχουμε δει να μην συμβαίνει αυτό, και επειδή έχω συνομιλήσει με πάρα πολλές γυναίκες που έχουν πάθει γυναικείους ογκολογικούς καρκίνους, έχω ακούσει ιστορίες που τις έχουν αφήσει με φοβερό τρόπο» και πρόσθεσε: «Προφανώς, αυτό που έκανε ο Δέλλας, είναι αυτό που θα έπρεπε να κάνει ο κάθε άντρας, γιατί ένας άνθρωπος που αρρωσταίνει, δεν παύει να είναι αυτό που ήταν και πριν. Ο ίδιος άνθρωπος είναι. Αυτό που αγάπησες σε έναν άνθρωπο, αυτό παραμένει. Μπορεί κάποια πράγματα να αλλάζουν στην εμφάνισή του, αλλά δεν είμαστε μόνο τα μάτια μας, ούτε μόνο τα μαλλιά μας, ούτε μόνο ένα ωραίο στήθος ή ένα ωραίο σώμα, είμαστε πολλά περισσότερα από αυτά».
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Σε άλλο σημείο, η Δώρα Χρυσικού τόνισε με αφορμή τη δική της εμπειρία με την ασθένεια: «Η σωστή διάγνωση είναι το “α” και το “ω”. Εγώ ήμουν τυχερή, διότι βρήκα έναν δύσκολο καρκίνο, έναν επικίνδυνο καρκίνο, έναν αθόρυβο καρκίνο, τον καρκίνο των ωοθηκών σε ένα στάδιο που μπορούσα να ελπίζω και να ονειρεύομαι ότι κάποια στιγμή θα γίνω καλά».
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Breakfast@Star, που προβλήθηκε την Πέμπτη 11 Ιουνίου, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στη σημασία της έγκαιρης και σωστής διάγνωσης, αλλά και στην πρόσφατη απώλεια του πρώην μοντέλου και γυμνάστριας σε ηλικία 56 ετών.
Η Δώρα Χρυσικού εξήγησε ότι επηρεάστηκε από τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα, ενώ σχολίασε πως η στάση του συζύγου της δεν θα έπρεπε να θεωρείται εξαίρεση. Πιο αναλυτικά, είπε: «Με συγκλόνισε ο θάνατος της Γωγώς Μαστροκώστα, γιατί ήταν μια νέα γυναίκα που πάλευε πολλά χρόνια, δεν μου αρέσει η λέξη πάλευε, αντιμετώπιζε σθεναρά την ασθένειά της. Αυτό που είπε σε μια διάλεξή της, ότι πρέπει να ζητάς δεύτερη και τρίτη γνώμη, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να έχεις τόσες γνώμες ώστε να καταλήξεις σε αυτόν τον άνθρωπο, τον γιατρό που σου δημιουργεί τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, όχι μόνο ως γιατρός αλλά και ως άνθρωπος».
Όσο για τον τρόπο με τον οποίο στήριξε ο Τραϊανός Δέλλας τη σύζυγό του, η ηθοποιός δήλωσε: «Είναι αδιανόητο το γεγονός ότι κάναμε τόσο ζήτημα ένα πράγμα που για εμένα θα έπρεπε να είναι δεδομένο και αυτονόητο. Έχουμε δει να μην συμβαίνει αυτό, και επειδή έχω συνομιλήσει με πάρα πολλές γυναίκες που έχουν πάθει γυναικείους ογκολογικούς καρκίνους, έχω ακούσει ιστορίες που τις έχουν αφήσει με φοβερό τρόπο» και πρόσθεσε: «Προφανώς, αυτό που έκανε ο Δέλλας, είναι αυτό που θα έπρεπε να κάνει ο κάθε άντρας, γιατί ένας άνθρωπος που αρρωσταίνει, δεν παύει να είναι αυτό που ήταν και πριν. Ο ίδιος άνθρωπος είναι. Αυτό που αγάπησες σε έναν άνθρωπο, αυτό παραμένει. Μπορεί κάποια πράγματα να αλλάζουν στην εμφάνισή του, αλλά δεν είμαστε μόνο τα μάτια μας, ούτε μόνο τα μαλλιά μας, ούτε μόνο ένα ωραίο στήθος ή ένα ωραίο σώμα, είμαστε πολλά περισσότερα από αυτά».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, η Δώρα Χρυσικού τόνισε με αφορμή τη δική της εμπειρία με την ασθένεια: «Η σωστή διάγνωση είναι το “α” και το “ω”. Εγώ ήμουν τυχερή, διότι βρήκα έναν δύσκολο καρκίνο, έναν επικίνδυνο καρκίνο, έναν αθόρυβο καρκίνο, τον καρκίνο των ωοθηκών σε ένα στάδιο που μπορούσα να ελπίζω και να ονειρεύομαι ότι κάποια στιγμή θα γίνω καλά».
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