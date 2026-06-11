Δώρα Χρυσικού: Με συγκλόνισε ο θάνατος της Γωγώς Μαστροκώστα, αυτό που έκανε ο Δέλλας θα έπρεπε να ισχύει για κάθε άντρα

Δώρα Χρυσικού

Σε άλλο σημείο, η Δώρα Χρυσικού

τόνισε με αφορμή

τη δική της εμπειρία με την ασθένεια: «

».

Η σωστή διάγνωση είναι το “α” και το “ω”. Εγώ ήμουν τυχερή, διότι βρήκα έναν δύσκολο καρκίνο, έναν επικίνδυνο καρκίνο, έναν αθόρυβο καρκίνο, τον καρκίνο των ωοθηκών σε ένα στάδιο που μπορούσα να ελπίζω και να ονειρεύομαι ότι κάποια στιγμή θα γίνω καλά