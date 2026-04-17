Δεν θα γίνουν «εδαφικές παραχωρήσεις» στο Ισραήλ είπε ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν
Οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία με το Ισραήλ δεν θα περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις, ούτε θα υπονομεύει τα εθνικά δικαιώματα του Λιβάνου, δήλωσε απόψε ο πρόεδρος της χώρας Ζοζέφ Αούν, χωρίς να διευκρινίσει εάν αναφέρεται σε πιθανές συνομιλίες με την ισραηλινή πλευρά.

Το τηλεοπτικό διάγγελμα του προέδρου ήταν η πρώτη του δημόσια ομιλία αφού, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, επιτεύχθηκε κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Στο κείμενο της συμφωνίας αναφέρεται ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος θα έχουν απευθείας συνομιλίες με στόχο «την ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών».

Οι συνομιλίες αυτές δεν είναι ένδειξη «αδυναμίας» εκ μέρους της Βηρυτού, υπογράμμισε ο Αούν.
