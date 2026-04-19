Ουράνιο, κυρώσεις και Στενά του Ορμούζ: Τα τρία «αγκάθια» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
Με την εκεχειρία να λήγει σε λίγες ημέρες, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή (19/4) ότι αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα θα μεταβεί στο Πακιστάν για νέο γύρο συνομιλιών με το Ιράν, την ώρα που παραμένουν σημαντικές διαφωνίες σε βασικά ζητήματα της διαπραγμάτευσης.
Η Τεχεράνη δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει επισήμως ότι θα αποστείλει αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ, αν και πηγές με γνώση των συνομιλιών ανέφεραν νωρίτερα ότι ιρανική ομάδα ενδέχεται να φτάσει την Τρίτη.
Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν νέες επαφές, οι δύο πλευρές θα κληθούν να γεφυρώσουν σημαντικές διαφορές που παραμένουν από τον προηγούμενο γύρο διαπραγματεύσεων.
Σύμφωνα με το CNN, ένα από τα βασικά ζητήματα αφορά το απόθεμα εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη συμφώνησε να μεταφέρει το απόθεμα αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος απέρριψε άμεσα τον ισχυρισμό, χαρακτηρίζοντας το αίτημα μη αποδεκτό.
Το Ιράν διαθέτει περίπου 400 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60%, ενώ μεταξύ των προτάσεων που έχουν εξεταστεί είναι και η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων με αντάλλαγμα την παράδοση του υλικού. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το αμερικανικό μέσο, η Τεχεράνη ζητά σημαντική χαλάρωση κυρώσεων και αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων που ξεπερνούν τα 20 δισ. δολάρια.
Σημαντικό σημείο διαφωνίας αποτελεί επίσης η διάρκεια ενδεχόμενης αναστολής του πυρηνικού προγράμματος. Ιρανός αξιωματούχος απέρριψε τον ισχυρισμό ότι η χώρα έχει συμφωνήσει σε επ’ αόριστον διακοπή της δραστηριότητας, τονίζοντας ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θεωρεί ότι το εξαιρούν από το διεθνές δίκαιο.
Κατά τις συνομιλίες του προηγούμενου Σαββατοκύριακου, η αμερικανική πλευρά πρότεινε αναστολή του εμπλουτισμού για 20 χρόνια, ενώ η Τεχεράνη φέρεται να αντιπρότεινε πενταετή περίοδο παύσης, πρόταση που απορρίφθηκε από την Ουάσινγκτον.
Παράλληλα, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται και η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ. Την Παρασκευή, το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα επαναλειτουργήσει τη σημαντική αυτή θαλάσσια οδό, η οποία παρέμενε ουσιαστικά κλειστή για σχεδόν δύο μήνες, προκαλώντας ανακούφιση στις διεθνείς αγορές.
Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή είχε προσωρινό χαρακτήρα, καθώς η Τεχεράνη ανακοίνωσε εκ νέου περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα, σε απάντηση στη δήλωση Τραμπ ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών θα συνεχιστεί μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία. Σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακής παρακολούθησης, μέχρι την Κυριακή δεν είχε καταγραφεί διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά.
