Δείτε βίντεο: Άνδρας καίγεται ζωντανός μετά από ηλεκτροπληξία στην Ινδία, κυνηγώντας μια μαϊμού

Το ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα της Vodafone συνδυάζει την προστασία με τη συνδεσιμότητα δημιουργώντας ένα περιβάλλον που υποστηρίζει ουσιαστικά παιδιά και γονείς.
Άνδρας καίγεται ζωντανός μετά από ηλεκτροπληξία στην Ινδία, κυνηγώντας μια μαϊμού
Ο άνδρας χρησιμοποίησε ένα μεταλλικό κοντάρι για να διώξει τη μαϊμού από ένα σπίτι, το οποίο ακούμπησε σε ηλεκτροφόρο καλώδιο με αποτέλεσμα εκείνος να υποστεί ηλεκτροπληξία
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου φαίνεται ένας άνδρας στην Ινδία να καίγεται ζωντανός μετά από ηλεκτροπληξία στην προσπάθειά του να διώξει μια... μαϊμού από την ιδιοκτησία του.
Συγκεκριμένα, στο βίντεο που έχει τραβηχτεί από κάμερα ασφαλείας φαίνεται ο άνδρας με ένα ανοιχτόχρωμο πουκάμισο να έχει εντοπίσει τη μαϊμού και να παίρνει ένα μεταλλικό κοντάρι για να την διώξει.
Στο βίντεοληπτικό υλικό φαίνεται ο άνδρας να κάνει κάποιες κινήσεις και απόπειρες για να τη διώξει, στέλνοντας στη στη διπλανή καλλιέργεια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο, χωρίς όμως τελικά να κερδίσει τη μάχη με τον θάνατο.
Ξαφνικά, όμως, ο άνδρας κάνει πίσω βήματα με το μεταλλικό κοντάρι να βρίσκει σε ηλεκτροφόρο καλώδιο με αποτέλεσμα ο ίδιος να υποστεί ηλεκτροπληξία λόγω της ηλεκτρικής αγωγιμότητας του μετάλλου, και στη συνέχεια καίγεται ζωντανός.
😰 Watch this: tried to chase away a monkey — burned alive— NEXTA (@nexta_tv) April 17, 2026
In India, a man used a long metal pole to scare the animal off his property but hit a power line.
He was electrocuted and did not survive. pic.twitter.com/z8BYMDbw5G
