Δασκάλα δημοτικού στις ΗΠΑ κατηγορείται για βιασμό δύο μαθητών, ο ένας ήταν στο σχολείο της
ΚΟΣΜΟΣ
Σε βάρος της 31χρονης Μαρίσα Νοέλ απαγγέλθηκαν 25 κατηγορίες - Ο βιασμός τιμωρείται με ισόβια στην πολιτεία της Λουιζιάνα όπου εργαζόταν η εκπαιδευτικός

2 ΣΧΟΛΙΑ
Ούτε μία, ούτε δύο αλλά συνολικά 25 σεξουαλικές κατηγορίες — ανάμεσά τους και αυτή του βιασμού — απαγγέλθηκαν σε βάρος της 31χρονης δασκάλας δημοτικού σχολείου Μαρίσα Νοέλ στις ΗΠΑ.

Η 31χρονη συνελήφθη τη Δευτέρα μετά από δίμηνη έρευνα για τη συμπεριφορά της απέναντι - αρχικά - σε έναν μαθητή στο σχολείο που δίδασκε.

Στη συνέχεια, όμως, της απαγγέλθηκαν μια σειρά από πιο σοβαρές κατηγορίες αφού «ταυτοποιήθηκε ένα επιπλέον θύμα», όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.



Σημειώνεται ότι η κατηγορία του βιασμού σε πρώτο βαθμό επισείει ποινή ισοβίων στην πολιτεία της Λουϊζιάνα όπου εργαζόταν η 31χρονη εκπαιδευτικός.

Αν και οι αστυνομικοί δεν αποκάλυψαν την ηλικία των δύο μαθητών, εκτιμάται, σύμφαων με τη New York Post ότι τουλάχιστον ο ένας ήταν πιθανότατα 10 ή 11 ετών.

Η Νοέλ κατηγορείται, επίσης, για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, παράνομες επικοινωνίες και παρενόχληση και χρήση υπολογιστή για προσέλκυση ανηλίκων.
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

