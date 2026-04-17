Δασκάλα δημοτικού στις ΗΠΑ κατηγορείται για βιασμό δύο μαθητών, ο ένας ήταν στο σχολείο της
Σε βάρος της 31χρονης Μαρίσα Νοέλ απαγγέλθηκαν 25 κατηγορίες - Ο βιασμός τιμωρείται με ισόβια στην πολιτεία της Λουιζιάνα όπου εργαζόταν η εκπαιδευτικός
Ούτε μία, ούτε δύο αλλά συνολικά 25 σεξουαλικές κατηγορίες — ανάμεσά τους και αυτή του βιασμού — απαγγέλθηκαν σε βάρος της 31χρονης δασκάλας δημοτικού σχολείου Μαρίσα Νοέλ στις ΗΠΑ.
Η 31χρονη συνελήφθη τη Δευτέρα μετά από δίμηνη έρευνα για τη συμπεριφορά της απέναντι - αρχικά - σε έναν μαθητή στο σχολείο που δίδασκε.
Στη συνέχεια, όμως, της απαγγέλθηκαν μια σειρά από πιο σοβαρές κατηγορίες αφού «ταυτοποιήθηκε ένα επιπλέον θύμα», όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.
Σημειώνεται ότι η κατηγορία του βιασμού σε πρώτο βαθμό επισείει ποινή ισοβίων στην πολιτεία της Λουϊζιάνα όπου εργαζόταν η 31χρονη εκπαιδευτικός.
Αν και οι αστυνομικοί δεν αποκάλυψαν την ηλικία των δύο μαθητών, εκτιμάται, σύμφαων με τη New York Post ότι τουλάχιστον ο ένας ήταν πιθανότατα 10 ή 11 ετών.
Η Νοέλ κατηγορείται, επίσης, για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, παράνομες επικοινωνίες και παρενόχληση και χρήση υπολογιστή για προσέλκυση ανηλίκων.
MUGSHOT: Louisiana 5th-grade teacher arrested, accused of rape of former student pic.twitter.com/DKnFngHb5M— BensonNewsHub (@BensonNewsHub) April 16, 2026
