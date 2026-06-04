Τριάντα μετανάστες εντοπίστηκαν μέσα στη δεξαμενή βυτιοφόρου στην Τουρκία
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Τριάντα μετανάστες εντοπίστηκαν μέσα στη δεξαμενή βυτιοφόρου στην Τουρκία

Συνελήφθη ένα άτομο - Δεν είναι γνωστές οι εθνικότητες των μεταναστών, οι οποίοι θα απελαθούν

Τριάντα μετανάστες εντοπίστηκαν μέσα στη δεξαμενή βυτιοφόρου στην Τουρκία
Τριάντα παράτυπους μετανάστες ανακάλυψε η τουρκική αστυνομία στην άδεια δεξαμενή ενός βυτιοφόρου στα νοτιοανατολικά της χώρας, κοντά στα σύνορα με το Ιράν.

Βίντεο που δημοσιεύθηκε στο X από την επαρχιακή αστυνομία του Μπιτλίς δείχνει άνδρες να ανασύρονται από τις καταπακτές του οχήματος.

Ένας ύποπτος που εμπλέκεται στην οργάνωση της επιχείρησης εμπορίας ανθρώπων συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, δήλωσε η αστυνομία, χωρίς να διευκρινίσει τις εθνικότητες των μεταναστών ή του άνδρα που συνελήφθη.

Οι 30 μετανάστες θα απελαθούν, τόνισε η αστυνομία στο X.

Η τουρκική αστυνομία ανακαλύπτει τακτικά παράτυπους μετανάστες σε ρυμουλκούμενα οχήματα στην επαρχία, η οποία βρίσκεται λιγότερο από 300 χλμ από τα ιρανικά σύνορα.

Η Τουρκία έχει κατασκευάσει τείχος περίπου 380 χλμ κατά μήκος των συνόρων τα τελευταία χρόνια για να αποτρέψουν τη διέλευση μεταναστών, κυρίως Αφγανών.

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