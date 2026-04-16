Δέκα πλοία γύρισαν πίσω τις πρώτες 48 ώρες του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν, λένε οι ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Ιράν Στενά του Ορμούζ

Δέκα πλοία γύρισαν πίσω τις πρώτες 48 ώρες του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν, λένε οι ΗΠΑ

Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι κανένα πλοίο δεν κατάφερε να σπάσει τον αποκλεισμό που επιβλήθηκε σε ιρανικά λιμάνια, ενώ τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά

Δέκα πλοία γύρισαν πίσω τις πρώτες 48 ώρες του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν, λένε οι ΗΠΑ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι εμπόδισε δέκα πλοία να φύγουν από ιρανικά λιμάνια κατά τη διάρκεια των πρώτων 48 ωρών του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ στο Ιράν.

«Δέκα πλοία αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή ως τώρα και κανένα δεν έχει καταφέρει να σπάσει τον αποκλεισμό αφότου τέθηκε σε εφαρμογή», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).



Η CENTCOM είχε αρχικά ανακοινώσει πως ανάγκασε εννιά πλοία να γυρίσουν πίσω, προτού προσθέσει στον απολογισμό της ότι δέκατο σκάφος, υπό σημαία Ιράν, «ανακατευθύνθηκε» προς ιρανικό λιμάνι από αμερικανικό αντιτορπιλικό, το USS Spruance.

Δεδομένα για την κίνηση στη θάλασσα την Τρίτη έδειχναν ότι τουλάχιστον τρία πλοία που αναχώρησαν από ιρανικά λιμάνια πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ, αφού τέθηκε σε εφαρμογή ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, αν και κάποια έκαναν κατόπιν αναστροφή, σύμφωνα με τον πάροχο στοιχείων για τις θαλάσσιες μεταφορές Kpler.



Τα Στενά του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας για τις θαλάσσιες μεταφορές -ειδικά υδρογονανθράκων, αλλά όχι μόνο- σε παγκόσμια κλίμακα, παραμένουν ουσιαστικά κλειστά αφότου ξέσπασε ο πόλεμος.

Ελλείψει συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου, ο αμερικανικός στρατός έκανε γνωστό την Κυριακή ότι θα επιβαλλόταν δικός του αποκλεισμός «στα πλοία όλων των εθνικοτήτων που εισέρχονται ή εξέρχονται από λιμάνια και παράκτιες περιοχές του Ιράν» από τη Δευτέρα στις 17:00 (ώρα Ελλάδας).
1 ΣΧΟΛΙΟ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης