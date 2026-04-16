Το Ιράν απειλεί με βύθιση πλοία των ΗΠΑ αν επιχειρήσουν έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ
Ο στρατιωτικός σύμβουλος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του θα πλήξουν δυνάμεις των ΗΠΑ σε περίπτωση στρατιωτικής παρέμβασης

Στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ απείλησε χθες Τετάρτη ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα «βυθίσουν» πολεμικά πλοία των ΗΠΑ αν αποπειραθούν να «αστυνομεύσουν» τα Στενά του Oρμούζ.

«Ο κ. Τραμπ θέλει να αστυνομεύσει τα στενά του Ορμούζ. Είναι στ’ αλήθεια δική σας δουλειά αυτό; Είναι δουλειά ενός ισχυρού στρατού, όπως αυτός των ΗΠΑ;», είπε στην ιρανική τηλεόραση ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, πρώην επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που ονομάστηκε σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη τον Μάρτιο.

«Τα πλοία σας θα βυθιστούν από τους πυραύλους μας», οι στρατιωτικοί των ΗΠΑ είναι αντιμέτωποι με «κίνδυνο», συνέχισε. «Μπορεί να χτυπηθούν από τους πυραύλους μας, θα μπορούσαμε να τους καταστρέψουμε», επέμεινε ο αξιωματούχος, που εκφράστηκε φορώντας στρατιωτική περιβολή.

Θεωρούμενος ως γεράκι ακόμη και στις τάξεις των Φρουρών της Επανάστασης, ο Μοχσέν Ρεζαεΐ έκρινε εξάλλου πως θα ήταν «καλό» αν οι ΗΠΑ προχωρούσαν σε χερσαία εισβολή στην Ισλαμική Δημοκρατία. «Θα παίρναμε χιλιάδες αιχμαλώτους, μετά θα απαιτούσαμε ένα εκατομμύριο δολάρια για τον καθένα», εξήγησε.

«Δεν είμαι επ’ ουδενί υπέρ της παράτασης της κατάπαυσης του πυρός», συμπλήρωσε, τονίζοντας πάντως ότι αυτή δεν είναι παρά η «προσωπική» του άποψη.

Ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, γνωστή προσωπικότητα στο Ιράν, διετέλεσε επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης από το 1981 ως το 1997.
