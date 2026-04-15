Δεν ζητήσαμε παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν, λέει ο Λευκός Οίκος
Οι συνομιλίες με την Τεχεράνη και με τη μεσολάβηση του Πακιστάν συνεχίζονται και «είναι παραγωγικές», τόνισε την Τετάρτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου

Η αμερικανική πλευρά δεν έχει ζητήσει επίσημα παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν, ξεκαθάρισε την Τετάρτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, διαψεύδοντας με τον τρόπο αυτό δημοσιεύματα, όπως νωρίτερα από το Bloomberg.

Η εκεχειρία που έχει συμφωνηθεί λήγει στις 21 Απριλίου, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι συνομιλίες για το ενδεχόμενο συμφωνίας κατάπαυσης, αλλά και για έναν νέο γύρο συνομιλιών.

Την τελευταία πληροφορία επιβεβαίωσε η Λέβιτ λέγοντας ότι είναι πολύ πιθανό οι συνομιλίες να διεξαχθούν εκ νέου στην Ισλαμαμπάντ.

«Είδα το πρωί κάποια ρεπορτάζ -κακά ρεπορτάζ- ότι ζητήσαμε επίσημα παράταση της εκεχειρίας. Δεν είναι αλήθεια», είπε και πρόσθεσε ότι «για την ώρα είμαστε πάρα πολύ εμπλεκόμενοι σε αυτές τις συνομιλίες» που είναι «συνεχιζόμενες και παραγωγικές».

Η εκπρόσωπος μετέφερε την διαβεβαίωση του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στον Ντόναλντ Τραμπ ότι το Πεκίνο δεν προμηθεύει το Ιράν με όπλα καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης.

Σχετικά με τον αποκλεισμό κατά του Ιράν, η εκπρόσωπος είπε ότι «επιβάλλεται σε πλοία όλων των χωρών που εισέρχονται ή αναχωρούν από ιρανικούς λιμένες και ότι «περιλαμβάνει όλα τα ιρανικά λιμάνια στον Αραβικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν».

Επιπλέον, η Λέβιτ επαίνεσε τους Πακιστανοί, λέγοντας ότι είναι «εξαιρετικοί μεσολαβητές, των οποίων τη φιλία και τις προσπάθειές εκτιμούμε».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είπε τέλος ότι το Πακιστάν είναι «ο μοναδικός μεσολαβητής σε αυτές τις διαπραγματεύσεις».
Thema Insights

Η ασφάλιση αυτοκινήτου όπως θα έπρεπε να είναι: Ευελιξία, οικονομία και απόλυτος έλεγχος

Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

