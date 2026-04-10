Δεν θα καθίσει στο σκαμνί ο δολοφόνος της 23χρονης Ουκρανής στο τρένο, κρίθηκε ανίκανος να δικαστεί: Είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια, κυκλοφορούσε ελεύθερος

Η 23χρονη ζούσε στη Σάρλοτ μαζί με τη μητέρα της, τον αδελφό και την αδελφή της

Η οικογένειά του είχε εκφράσει φόβους για την επικινδυνότητά του, θεωρώντας ότι δεν μπορούσε πλέον να ζει μαζί τους, με αποτέλεσμα να καταλήξει άστεγος. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής του, δεν είχε κριθεί νομικά επικίνδυνος, ώστε να υποβληθεί σε υποχρεωτική νοσηλεία.Ο δράστης είχε απασχολήσει τις αρχές ήδη από το 2007, ενώ το 2014 είχε καταδικαστεί για ένοπλη ληστεία και κατοχή όπλου, εκτίοντας ποινή άνω των πέντε ετών. Η τελευταία του σύλληψη πριν από τη δολοφονία είχε γίνει τον Ιανουάριο του 2025 για κατάχρηση της γραμμής έκτακτης ανάγκης.Η Ιρίνα Ζαρούτσκα είχε μεταναστεύσει στις ΗΠΑ από το Κίεβο μαζί με την οικογένειά της, προσπαθώντας να ξεφύγει από τον πόλεμο και να ξεκινήσει μια νέα ζωή. Οι συγγενείς της επέλεξαν να την κηδέψουν στην Αμερική, καθώς -όπως δήλωσαν- «αγαπούσε τη χώρα που την υποδέχθηκε».