Τραμπ κατά ΝΑΤΟ: Δεν καταλαβαίνουν τίποτα αν δεν τους ασκηθεί πίεση
Με ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπολύει αιχμές κατά συμμάχων, ενώ παράλληλα ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την ασφάλεια στο Στενό του Ορμούζ
Ευθεία επίθεση κατά του ΝΑΤΟ εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social.
«Δυστυχώς, κανένας, ούτε οι δικοί μας, ούτε το ΝΑΤΟ, δεν φαίνεται να καταλαβαίνει την κατάσταση αν δεν του ασκηθεί ισχυρή πίεση!!!», έγραψε στην πλατφόρμα του.
Η ανάρτηση έρχεται λίγο μετά την είδηση ότι ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ενημέρωσε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, επιθυμεί συγκεκριμένες δεσμεύσεις μέσα στις επόμενες ημέρες για βοήθεια στην ασφάλεια και τη διασφάλιση της λειτουργίας του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο Reuters.
Ο Μαρκ Ρούτε ενημέρωσε Ευρωπαίους συμμάχους ότι ο Τραμπ ζητά δεσμεύσεις για βοήθεια στο Στενό του Ορμούζ
