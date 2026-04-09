Ρούτε μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Ο πρόεδρος είναι απογοητευμένος από τους συμμάχους
Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε παράπονα για τη στήριξη των ευρωπαϊκών χωρών – Ανοιχτό άφησε ο Λευκός Οίκος το ενδεχόμενο αποχώρησης από το ΝΑΤΟ
Ρούτε: Ο πρόεδρος είναι απογοητευμένος από τους συμμάχουςΟ Μαρκ Ρούτε υπογράμμισε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ υπήρξε ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων για τον ρόλο των ευρωπαϊκών χωρών στο πλαίσιο της Συμμαχίας.
Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο CNN, επισήμανε στον Αμερικανό πρόεδρο ότι «η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών εθνών ήταν βοηθητική», συμβάλλοντας σε σημαντικούς τομείς που αφορούν τη στρατιωτική συνεργασία και την επιχειρησιακή υποστήριξη.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η παραχώρηση στρατιωτικών βάσεων, η παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης, οι υπερπτήσεις και η τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.
«Είναι ΑΛΗΘΕΙΑ ότι δεν τήρησαν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αυτές τις δεσμεύσεις. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι είναι απογοητευμένος γι' αυτό!»
🚨JUST NOW: NATO SecGen Mark Rutte ADMITS that President Trump is right:— Morse Report (@MorseReport) April 8, 2026
"It is TRUE that not all European nations lived up to those commitments. I totally understand he is disappointed about it!"pic.twitter.com/W5hkusT7Xz https://t.co/Jzc96NhSzj
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, όταν ο παρουσιαστής Τζέικ Τάπερ τον ρώτησε αν θεωρεί ότι ο κόσμος είναι σήμερα ασφαλέστερος σε σχέση με την περίοδο πριν από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ απάντησε θετικά.
«Απολύτως», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μαρκ Ρούτε, προσθέτοντας ότι η εξέλιξη αυτή «οφείλεται στην ηγεσία του Προέδρου Τραμπ».
Tapper: Is the world safer today than it was before the war was started?— Acyn (@Acyn) April 8, 2026
Rutte: Absolutely… thanks to President Trump's leadership. pic.twitter.com/3WQcgPG91F
Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ επιχείρησε να αναδείξει τον βαθμό συνεργασίας μεταξύ των συμμάχων, παρά τις διαφωνίες που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα.
Ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟΝωρίτερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να εξετάσουν το ενδεχόμενο αποχώρησης από το ΝΑΤΟ, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μαρκ Ρούτε.
Σε ερώτηση αν η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να εξετάζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η Καρολάιν Λέβιτ απάντησε: «Είναι κάτι που συζήτησε ο πρόεδρος και νομίζω ότι θα το συζητήσει σε λίγο με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Θα σας τα πει και ο ίδιος».
Reporter: Can you tell me that the United States is still considering withdrawing from NATO? Is that still a possibility?— Clash Report (@clashreport) April 8, 2026
Leavitt: It’s something the president has discussed, and I think it’s something he will be discussing in a couple of hours with Secretary General Rutte.… pic.twitter.com/MEUlKSiJSC
Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε τις χώρες – μέλη του ΝΑΤΟ ότι «γύρισαν την πλάτη» στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι δεν παρείχαν επαρκή στήριξη στον πόλεμο της Ουάσινγκτον εναντίον του Ιράν.
«Δοκιμάστηκαν και απέτυχαν», ανέφερε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, επικαλούμενη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ.
Όπως πρόσθεσε, «είναι πολύ λυπηρό που το ΝΑΤΟ γύρισε την πλάτη στους Αμερικανούς κατά τις τελευταίες έξι εβδομάδες, ενώ οι Αμερικανοί είναι αυτοί που χρηματοδοτούν την άμυνά τους».
