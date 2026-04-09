Ρούτε μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Ο πρόεδρος είναι απογοητευμένος από τους συμμάχους
Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε παράπονα για τη στήριξη των ευρωπαϊκών χωρών – Ανοιχτό άφησε ο Λευκός Οίκος το ενδεχόμενο αποχώρησης από το ΝΑΤΟ

Σε «ειλικρινή και ανοιχτή συζήτηση» χαρακτήρισε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία τέθηκε η δυσαρέσκεια της Ουάσινγκτον για τη στάση ορισμένων συμμάχων. Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της συμμετοχής των ΗΠΑ στη Συμμαχία, ενώ επανέλαβε επικρίσεις για την περιορισμένη στήριξη των ευρωπαϊκών χωρών σε κρίσιμες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ρούτε:  Ο πρόεδρος είναι απογοητευμένος από τους συμμάχους

Ο Μαρκ Ρούτε υπογράμμισε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ υπήρξε ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων για τον ρόλο των ευρωπαϊκών χωρών στο πλαίσιο της Συμμαχίας.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο CNN, επισήμανε στον Αμερικανό πρόεδρο ότι «η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών εθνών ήταν βοηθητική», συμβάλλοντας σε σημαντικούς τομείς που αφορούν τη στρατιωτική συνεργασία και την επιχειρησιακή υποστήριξη.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η παραχώρηση στρατιωτικών βάσεων, η παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης, οι υπερπτήσεις και η τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

«Είναι ΑΛΗΘΕΙΑ ότι δεν τήρησαν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αυτές τις δεσμεύσεις. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι είναι απογοητευμένος γι' αυτό!»


Κατά τη διάρκεια της  συνέντευξης, όταν ο παρουσιαστής Τζέικ Τάπερ τον ρώτησε αν θεωρεί ότι ο κόσμος είναι σήμερα ασφαλέστερος σε σχέση με την περίοδο πριν από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ απάντησε θετικά.

«Απολύτως», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μαρκ Ρούτε, προσθέτοντας ότι η εξέλιξη αυτή «οφείλεται στην ηγεσία του Προέδρου Τραμπ».



Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ επιχείρησε να αναδείξει τον βαθμό συνεργασίας μεταξύ των συμμάχων, παρά τις διαφωνίες που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να εξετάσουν το ενδεχόμενο αποχώρησης από το ΝΑΤΟ, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μαρκ Ρούτε.

Σε ερώτηση αν η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να εξετάζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η Καρολάιν Λέβιτ απάντησε: «Είναι κάτι που συζήτησε ο πρόεδρος και νομίζω ότι θα το συζητήσει σε λίγο με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Θα σας τα πει και ο ίδιος».



Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε τις χώρες – μέλη του ΝΑΤΟ ότι «γύρισαν την πλάτη» στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι δεν παρείχαν επαρκή στήριξη στον πόλεμο της Ουάσινγκτον εναντίον του Ιράν.

«Δοκιμάστηκαν και απέτυχαν», ανέφερε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, επικαλούμενη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως πρόσθεσε, «είναι πολύ λυπηρό που το ΝΑΤΟ γύρισε την πλάτη στους Αμερικανούς κατά τις τελευταίες έξι εβδομάδες, ενώ οι Αμερικανοί είναι αυτοί που χρηματοδοτούν την άμυνά τους».
