Σε εξέλιξη η κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση Τραμπ - Ρούτε, στο τραπέζι η έξοδος των ΗΠΑ από το NATO: «Δοκιμάστηκε και απέτυχε» λέει ο Λευκός Οίκος

Ανοικτό το ζήτημα τηςάφησε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις. Μάλιστα αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η συνάντηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον γ.γ. της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, όπου το θέμα αναμένεται να συζητηθεί.Σε ερώτημα αν οι ΗΠΑ εξακολουθούν να εξετάζουν την αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, η Καρολάιν Λέβιτ απάντησε: «Είναι κάτι που συζήτησε ο πρόεδρος και».Η συνάντηση Τραμπ-Ρούτε βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή.Ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε ακόμη τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ ότι «γύρισαν την πλάτη» στις ΗΠΑ καθώς δεν στήριξαν τη χώρα στον πόλεμό της εναντίον του Ιράν.» είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, επικαλούμενη δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.«Θα πρόσθετα ότι είναι πολύπου το ΝΑΤΟ γύρισε την πλάτη στους Αμερικανούς κατά τις τελευταίες έξι εβδομάδες, ενώ οι Αμερικανοί είναι αυτοί που χρηματοδοτούν την άμυνά τους», πρόσθεσε.Η Λέβιτ, αναφερόμενη στην εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν δήλωσε ακόμη ότι Ουάσινγκτον εργάζεται πάνω σε ένα τροποποιημένο σχέδιο ειρήνης που θα αντικατοπτρίζει μια παλαιότερη πρόταση ειρήνης 15 σημείων, «εφ' όσον τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν ανοιχτό»,Οι Ιρανοί αρχικά είχαν υποβάλει σχέδιο 10 σημείων που ήταν ουσιαστικά ανεύθυνο και εντελώς απαράδεκτο, σε σημείο ώστε ο πρόεδρος Τραμπ και η διαπραγματευτική του ομάδα, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.«Πολλά μέσα ενημέρωσης», συνέχισε η ίδια, «ανέφεραν εσφαλμένα ότι το σχέδιο αυτό ήταν αποδεκτό από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με την προθεσμία του προέδρου να πλησιάζει γρήγορα στην εκπνοή της και τον αμερικανικό στρατό να αποδεκατίζει το Ιράν, το [ιρανικό] καθεστώς αναγνώρισε την πραγματικότητα ενώπιον της διαπραγματευτικής ομάδας.» Στη συνέχεια, υπέβαλαν ένα πιο λογικό, εντελώς διαφορετικό και συνοπτικό σχέδιο. Ο πρόεδρος Τραμπ και η ομάδα του αποφάσισαν ότι αυτό το νέο, τροποποιημένο σχέδιο αποτελούσε μια λειτουργική βάση για διαπραγματεύσεις, η οποία θα ευθυγραμμιζόταν με τη δική μας πρόταση 15 σημείων», δήλωσε.«Οι κόκκινες γραμμές του προέδρου — συγκεκριμένα, το τέλος του εμπλουτισμού ουρανίου στο Ιράν — δεν έχουν αλλάξει. Η ιδέα ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα δεχόταν ποτέ μια λίστα επιθυμιών του Ιράν ως συμφωνία είναι εντελώς παράλογη», κατέληξε η εκπρόσωπος.Η Λέβιτ δήλωσε ακόμη ότι. Στη συνέχεια ζήτησε πάντως να ανοίξουν ξανά τα Στενό «αμέσως». Εν τω μεταξύ, αρνήθηκε να απαντήσει σε επανειλημμένες ερωτήσεις σχετικά με το ποιος τα ελέγχει αυτή τη στιγμή.Παράλληλα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ξεκαθάρισε ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός· μια ταυτόσημη θέση έχει εκφράσει και το Ισραήλ. Παραταύτα, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης απείλησε με στρατιωτική αντίδραση εναντίον των «επιτιθέμενων στην περιοχή» εάν δεν σταματήσουν αμέσως οι επιθέσεις στον Λίβανο.