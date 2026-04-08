Διόδια 1 εκατ. δολαρίων θέλει να βάλει το Ιράν για τη διέλευση του Ορμούζ, όσο διάστημα κρατήσουν οι διαπραγματεύσεις
Την αποκάλυψη έκανε ανώνυμος περιφερειακός αξιωματούχος στο Associated Press - Το Ιράν μπορεί να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ την Πέμπτη ή την Παρασκευή
Το ιρανικό καθεστώς επιδιώκει να εισπράττει έως και 1 εκατ. δολάρια για κάθε πλοίο που θα διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσουν για δύο εβδομάδες, όσο διάστημα ΗΠΑ και Ιράν διαπραγματεύονται μια ειρηνευτική συμφωνία, σύμφωνα με περιφερειακούς αξιωματούχους.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι το Ιράν συμφώνησε σε εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων και στην επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, ενώ βρίσκεται υπό εξέταση ένα δεκασημείο ειρηνευτικό σχέδιο από τις δύο πλευρές.
Οι ακριβείς όροι της συμφωνίας δεν έχουν γίνει γνωστοί.
Ο Τραμπ δήλωσε στο Sky News το πρωί της Τετάρτης πως «πρόκειται για πολύ καλά σημεία – και τα περισσότερα από αυτά έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο πλήρους διαπραγμάτευσης. Αν δεν είναι καλή συμφωνία, μπορούμε πολύ εύκολα να επιστρέψουμε αμέσως σε αυτήν».
Νωρίτερα, ωστόσο, ανώνυμος περιφερειακός αξιωματούχος ανέφερε στο Associated Press ότι το Ιράν επιθυμεί να επιβάλει διόδια έως και 1 εκατ. δολάρια στα πλοία που θα διέρχονται από τα Στενά κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου των δύο εβδομάδων.
Σύμφωνα με το ιρανικό σχέδιο 10 σημείων, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει επίσης να αποδεχθούν τον συνεχιζόμενο έλεγχο της Τεχεράνης στα Στενά, να αναγνωρίσουν το δικαίωμά της στον εμπλουτισμό ουρανίου, να άρουν όλες τις κυρώσεις, να καταβάλουν αποζημιώσεις και να αποσύρουν όλα τα στρατεύματά τους από την περιοχή.
Το Ιράν θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν για την ανοικοδόμηση μετά τη σύγκρουση που διήρκεσε εβδομάδες.
Το Ιράν μπορεί να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ την Πέμπτη ή την Παρασκευή
Ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε, στο μεταξύ, στο Reuters ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ την Πέμπτη ή την Παρασκευή, πριν από τις προγραμματισμένες ειρηνευτικές συνομιλίες στο Πακιστάν, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία για ένα πλαίσιο κατάπαυσης του πυρός.
Μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ φαινόταν να τηρούν την υπόσχεσή τους να διακόψουν προσωρινά την καταστροφική αεροπορική εκστρατεία που είχε βομβαρδίσει εκατοντάδες ιρανικούς στόχους για έξι εβδομάδες.
