Εφιάλτης για 17χρονη στη Βρετανία: Αφγανός την προσέγγισε μέσω εφαρμογής και μαζί με ομοεθνείς του τη βίασαν κατ' εξακολούθηση

Το θύμα γνώρισε αρχικά τον έναν εκ των δραστών σε εμπορικό κέντρο του Μπρίστολ και μέσω επικοινωνίας στο Snapchat του έστειλε γυμνές της φωτογραφίες, ενώ την επόμενη μέρα την μετέφερε με ταξί σε σπίτι όπου της επιτέθηκαν σεξουαλικά άλλοι τρεις Αφγανοί





Σύμφωνα με τη





Την παρέλαβε ταξί Δύο ημέρες αργότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες της 30ής Νοεμβρίου, ο Σάφι φέρεται να κανόνισε ταξί που παρέλαβε την κοπέλα από το σπίτι της στο Σόμερσετ και τη μετέφερε σε βιομηχανική περιοχή του Μπρίστολ.



Εκεί, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την υποδέχθηκαν ο Σάφι και ο 19χρονος Σαλμάν Χαμπίμπχιλ και την οδήγησαν σε κατοικία στην περιοχή Σεντ Γουέρμπεργκς. Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι της προσφέρθηκαν αλκοόλ και τσιγάρα και ότι στη συνέχεια δέχθηκε σεξουαλικές επιθέσεις από τους κατηγορούμενους.







Όπως ανέφερε, μόλις έφθασε στην κατοικία μεταφέρθηκε στο υπνοδωμάτιο του Σάφι. Εκείνος της εξέφρασε την επιθυμία να έχουν σεξουαλική επαφή, με την κοπέλα να απαντά, σύμφωνα με την εισαγγελία, ότι δεν επιθυμούσε κάτι τέτοιο εκείνη τη στιγμή.



Της ζήτησε να βγάλει τα ρούχα της Ο Χέδερινγκτον υποστήριξε ότι ο Σάφι της ζήτησε επανειλημμένα να βγάλει τα ρούχα της, διαβεβαιώνοντάς την ότι δεν θα προχωρούσαν σε σεξουαλική πράξη. Ωστόσο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ακολούθησε η πρώτη επίθεση.



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«Ήταν μόνη, απομονωμένη, σε μια άγνωστη πόλη, χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της, μέσα στη νύχτα, σε ένα σπίτι γεμάτο άνδρες που δεν γνώριζε», ανέφερε ο εισαγγελέας, προσθέτοντας ότι η κοπέλα βρισκόταν υπό πίεση και ότι της προσφέρονταν συνεχώς αλκοόλ και τσιγάρα.



Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, το περιστατικό έληξε όταν η μητέρα της ανήλικης επικοινώνησε με την αστυνομία. Αργότερα, η 17χρονη έδωσε αναλυτική κατάθεση στους αστυνομικούς για όσα υποστήριξε ότι συνέβησαν.



Η ίδια φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι μετά τα περιστατικά ζητούσε επίμονα να φύγει από το σπίτι.



Εφιαλτικές στιγμές στα χέρια τεσσάρων Αφγανών έζησε μια 17χρονη στη Βρετανία, την οποία βίασαν κατ' εξακολούθηση τον Νοέμβριο του 2025, αφού την προσέγγισαν μέσω Snapchat και τη μετέφεραν σε κατοικία στο Μπρίστολ, όπου και την κακοποίησαν σεξουαλικά επανειλημμένα.Σύμφωνα με τη Daily Mail , ο εφιάλτης για τη 17χρονη βρισκόταν για χριστουγεννιάτικα ψώνια με φίλη της σε εμπορικό κέντρο του Μπρίστολ. Εκεί γνώρισε τον 21χρονο Μεχράμπ Σάφι, με τον οποίο αντάλλαξε στοιχεία επικοινωνίας.Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Σάφι άρχισε να επικοινωνεί μαζί της μέσω της εφαρμογής Snapchat και φέρεται να της ζήτησε προσωπικές φωτογραφίες. Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, η ανήλικη του απέστειλε τελικά γυμνές της φωτογραφίες.Δύο ημέρες αργότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες της 30ής Νοεμβρίου, ο Σάφι φέρεται να κανόνισε ταξί που παρέλαβε την κοπέλα από το σπίτι της στο Σόμερσετ και τη μετέφερε σε βιομηχανική περιοχή του Μπρίστολ.Εκεί, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την υποδέχθηκαν ο Σάφι και ο 19χρονος Σαλμάν Χαμπίμπχιλ και την οδήγησαν σε κατοικία στην περιοχή Σεντ Γουέρμπεργκς. Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι της προσφέρθηκαν αλκοόλ και τσιγάρα και ότι στη συνέχεια δέχθηκε σεξουαλικές επιθέσεις από τους κατηγορούμενους.Ο εισαγγελέας δήλωσε ενώπιον των ενόρκων ότι η ανήλικη «κακοποιήθηκε σεξουαλικά από νεαρούς άνδρες, τους οποίους γνώριζε ελάχιστα και με τους οποίους είχε έρθει σε επαφή μόλις λίγες ημέρες πριν από τα γεγονότα».Όπως ανέφερε, μόλις έφθασε στην κατοικία μεταφέρθηκε στο υπνοδωμάτιο του Σάφι. Εκείνος της εξέφρασε την επιθυμία να έχουν σεξουαλική επαφή, με την κοπέλα να απαντά, σύμφωνα με την εισαγγελία, ότι δεν επιθυμούσε κάτι τέτοιο εκείνη τη στιγμή.Ο Χέδερινγκτον υποστήριξε ότι ο Σάφι της ζήτησε επανειλημμένα να βγάλει τα ρούχα της, διαβεβαιώνοντάς την ότι δεν θα προχωρούσαν σε σεξουαλική πράξη. Ωστόσο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ακολούθησε η πρώτη επίθεση.Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι στη συνέχεια η 17χρονη οδηγήθηκε ξανά στο ισόγειο της κατοικίας, όπου βρίσκονταν και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, και ότι ακολούθησαν επιπλέον βιασμοί μέσα σε διάστημα αρκετών ωρών.«Ήταν μόνη, απομονωμένη, σε μια άγνωστη πόλη, χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της, μέσα στη νύχτα, σε ένα σπίτι γεμάτο άνδρες που δεν γνώριζε», ανέφερε ο εισαγγελέας, προσθέτοντας ότι η κοπέλα βρισκόταν υπό πίεση και ότι της προσφέρονταν συνεχώς αλκοόλ και τσιγάρα.Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, το περιστατικό έληξε όταν η μητέρα της ανήλικης επικοινώνησε με την αστυνομία. Αργότερα, η 17χρονη έδωσε αναλυτική κατάθεση στους αστυνομικούς για όσα υποστήριξε ότι συνέβησαν.Η ίδια φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι μετά τα περιστατικά ζητούσε επίμονα να φύγει από το σπίτι.

«Ήθελα μόνο να επιστρέψω στο σπίτι μου. Δεν αισθανόμουν ασφαλής. Ήθελα απλώς να φύγω», ανέφερε στην κατάθεσή της, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο.



Καταγράφηκαν από κάμερα να περπατάνε μαζί, θύμα και θύτης Οι ένορκοι ενημερώθηκαν επίσης ότι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον Σάφι και τη 17χρονη να περπατούν μαζί κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου λίγες ημέρες πριν από το περιστατικό.



Ο εισαγγελέας τόνισε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία πως η κοπέλα πίστευε ότι επισκεπτόταν έναν νέο σύντροφο ή έναν πιθανό μελλοντικό σύντροφο.



Μετά την έναρξη της αστυνομικής έρευνας, οι αρχές εντόπισαν την ανήλικη στην κατοικία της περιοχής Σεντ Γουέρμπεργκς και συνέλαβαν τον 16χρονο κατηγορούμενο όταν άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς.



Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι τρεις μεγαλύτεροι κατηγορούμενοι εγκατέλειψαν το σπίτι πριν από την άφιξη της αστυνομίας και στη συνέχεια ταξίδεψαν στο Μπέρμιγχαμ και στο Λονδίνο.



Η ανάλυση των κινητών τηλεφώνων τους φέρεται να έδειξε ότι πραγματοποιούσαν αναζητήσεις στο διαδίκτυο για ειδήσεις σχετικές με την υπόθεση στο Μπρίστολ, καθώς και για θέματα που αφορούσαν σεξουαλικές σχέσεις με ανήλικες.



Γνώριζαν τη σοβαρότητα των καταγγελιών Παράλληλα, ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι οι κινήσεις τους αποτελούν ένδειξη ότι γνώριζαν τη σοβαρότητα των καταγγελιών εις βάρος τους.



Το δικαστήριο άκουσε ακόμη ότι στις 3 Δεκεμβρίου οι τρεις άνδρες εγκατέλειψαν το Ηνωμένο Βασίλειο κρυμμένοι στο πίσω μέρος φορτηγού με προορισμό τη Γαλλία. Ωστόσο, εντοπίστηκαν από τις γαλλικές αρχές στο Καλαί περίπου στις 21:00 της ίδιας ημέρας και επεστράφησαν άμεσα στη Βρετανία βάσει συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.



Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Δεκεμβρίου είχαν παραδοθεί εκ νέου στις βρετανικές αρχές και συνελήφθησαν.



Η εισαγγελία ανέφερε ότι οι τρεις άνδρες δεν έφεραν ταξιδιωτικά έγγραφα ή έγγραφα ταυτοποίησης και ότι είχαν δώσει ψευδή στοιχεία ταυτότητας στις γαλλικές αρχές.



Παράλληλα, στο δικαστήριο προβλήθηκε βίντεο που ανακτήθηκε από το κινητό τηλέφωνο του Σάφι, στο οποίο οι τρεις κατηγορούμενοι εμφανίζονται στο πίσω μέρος του φορτηγού κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς τη Γαλλία.



Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, το βίντεο αποτυπώνει τους κατηγορούμενους να γελούν και να κάνουν χειρονομίες προς την κάμερα, γεγονός που, όπως υποστήριξε, δείχνει ότι πίστευαν πως είχαν αποφύγει τις συνέπειες των πράξεών τους.