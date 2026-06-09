Συλλήψεις καταζητούμενων για διεθνές κύκλωμα ναρκωτικών στο Μαρόκο

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι έξι Γαλλομαροκινοί που καταζητούνται στη Γαλλία για διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και απάτη, καθώς και τρεις Βελγομαροκινοί που καταζητούνται στο Βέλγιο για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών