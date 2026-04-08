Πέρασαν τα πρώτα πλοία από τα Στενά του Ορμούζ μετά την εκεχειρία: Ένα ελληνόκτητο ανάμεσά τους
Δύο πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ από τη στιγμή που το Ιράν δέχθηκε να ανοίξει το στρατηγικό πέρασμα στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με τον ιστότοπο MarineTraffic.
«Το NJ Earth μεταφοράς χύδην φορτίου, ελληνικής πλοιοκτησίας, διέσχισε το στενό στις 08h44 UTC, ενώ το Daytona Beach με σημαία Λιβερίας, ιδιοκτησίας της Volusia Shipping SA με έδρα την Αθήνα, είχε προηγηθεί στις 06h59 UTC, λίγο μετά τον απόπλου του από το λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς», σύμφωνα με ανάρτηση της εταιρείας στο Χ.
Vessel movements resume in the Strait of Hormuz following ceasefire announcement— MarineTraffic (@MarineTraffic) April 8, 2026
Early signs of vessel activity are emerging in the Strait of Hormuz following a ceasefire announcement, which includes a temporary reopening of the strategic waterway to allow for negotiations.… pic.twitter.com/CSy6PZlCJ4
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα