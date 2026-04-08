Εκεχειρία στη Μέση Ανατολή: Ανάσα για ναυτιλία και αγορές, όχι ακόμα επιστροφή στην κανονικότητα
Ν. Δρόσος, Γ. Παργανάς και Δ. Ρουμελιώτης μιλούν στο newmoney για εύθραυστη ισορροπία, διαταραγμένες ροές και επίμονους κινδύνους
Η προσωρινή εκεχειρία στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής προσφέρει μια μικρή «ανάσα» στην παγκόσμια ναυτιλία και την ενεργειακή αγορά, χωρίς ωστόσο να αίρει τις βαθιές στρεβλώσεις που έχει προκαλέσει η σύγκρουση. Όπως επισημαίνουν τρεις αναλυτές μιλώντας στο newmoney.gr, η κατάσταση απέχει σημαντικά από την κανονικότητα, με τους κινδύνους να παραμένουν ενεργοί και τις αγορές να λειτουργούν υπό καθεστώς αυξημένης αβεβαιότητας.
Ο Αλκέτας Δρόσος της EOS Risk Group τονίζει ότι η προσωρινή εκεχειρία επιτρέπει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, αλλά όχι με όρους κανονικότητας. Η ναυσιπλοΐα πραγματοποιείται κατόπιν συντονισμού με τις ιρανικές αρχές (IRGC), ενώ οι αναφορές σε «τεχνικούς περιορισμούς» υποδηλώνουν περιορισμένη χωρητικότητα και μηχανισμούς προτεραιοποίησης.
Παρότι δεν υπάρχει επίσημη απαγόρευση για πλοία δυτικών συμφερόντων, το σημαντικό backlog στον Περσικό Κόλπο αναμένεται να οδηγήσει σε καθυστερήσεις και επιλεκτική διέλευση, με πιθανή προτεραιότητα σε πλοία που συνδέονται με το Ιράν ή πολιτικά ουδέτερα κράτη.
Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η κίνηση παραμένει περιορισμένη, κυρίως σε πλοία που σχετίζονται με ιρανικό εμπόριο. Συνολικά, η κατάσταση δεν συνιστά επιστροφή στην κανονικότητα, αλλά μια ελεγχόμενη παύση, με την εκεχειρία να παραμένει εύθραυστη και τη δυνατότητα άμεσης επανακλιμάκωσης να διατηρείται από όλες τις πλευρές.
Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Γιάννης Παργανάς της INTERMODAL υπογραμμίζει ότι η συμφωνηθείσα εκεχειρία δύο εβδομάδων δεν συνιστά ουσιαστική εξομάλυνση της πετρελαϊκής αγοράς· απλώς επιτρέπει την προσωρινή αποσυμφόρηση μέρους των δεσμευμένων φορτίων που έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο. Η άμεση πτώση σε Brent και WTI αντανακλά κυρίως την επανεμφάνιση αυτών των βαρελιών στη φυσική αγορά, όχι αποκατάσταση της προσφοράς.
Το κρίσιμο σημείο είναι ότι η εφοδιαστική αλυσίδα παραμένει διαταραγμένη, καθώς απαιτούνται διαθέσιμα ballast tankers για νέα φόρτωση, εκκένωση των συσσωρευμένων χερσαίων αποθεμάτων και χρόνος επαναφοράς της παραγωγής, ιδίως στο Ιράκ, όπου τα shut-ins δύσκολα αναστρέφονται εντός δύο εβδομάδων. Για τη ναυτιλία αργού, αυτό σημαίνει ότι το tonnage απεγκλωβίζεται μόνο μερικώς, ενώ το εμπορικό ρίσκο διέλευσης, η ασφάλιση πολεμικού κινδύνου και η πιθανότητα διοδίων από το Ιράν συνεχίζουν να αποτρέπουν νέες δεσμεύσεις φορτίων σε FOB βάση. Συνεπώς, η αγορά δεν εισέρχεται σε φάση κανονικοποίησης αλλά σε παρατεταμένη περίοδο logistic drag, με τις ροές να παραμένουν άνισες, τα διαθέσιμα αποθέματα να διαβρώνονται και τις τιμές να διατηρούν ανοδικό, δομικό υπόβαθρο.
Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Ρουμελιώτης της Xclusiv Shipbrokers επισημαίνει ότι η εκεχειρία λειτουργεί περισσότερο ως «τεχνική εκτόνωση» παρά ως στρατηγική αποκλιμάκωση. Όπως αναφέρει, η αγορά δεξαμενόπλοιων συνεχίζει να αποτιμά υψηλό γεωπολιτικό ρίσκο, κάτι που αντανακλάται τόσο στα ασφάλιστρα όσο και στη συμπεριφορά των ναυλωτών. Η προσωρινή επαναλειτουργία των ροών δεν επαρκεί για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη, καθώς οι πλοιοκτήτες παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι σε νέες δεσμεύσεις σε περιοχές υψηλού κινδύνου.
