«Μας παραπλάνησε»: Έξαλλοι οι βουλευτές με τον Τραμπ, αποχώρησαν από απόρρητη ενημέρωση για το Ιράν στο Καπιτώλιο
Κλίμα έντασης επικράτησε στο Καπιτώλιο τις τελευταίες ημέρες, καθώς Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές αποχώρησαν από κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση για το Ιράν, εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις για τη στρατηγική της αμερικανικής κυβέρνησης. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο χερσαίας στρατιωτικής επέμβασης.

Η ενημέρωση έγινε από στελέχη του Πενταγώνου προς την Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων. Οι ανησυχίες για ενδεχόμενη κλιμάκωση εντείνονται, καθώς περίπου 7.000 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν ήδη αναπτυχθεί ή κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή, ενώ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, εξετάζεται η αποστολή επιπλέον 10.000.

Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Νάνσι Μέις αποχώρησε πρόωρα, καταγγέλλοντας ότι οι βουλευτές «παραπλανήθηκαν», ενώ ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων, Μάικ Ρότζερς, έκανε λόγο για ελλιπή ενημέρωση σχετικά με την πορεία της επιχείρησης.

Ανάλογες επιφυλάξεις εξέφρασε και ο πρόεδρος της αντίστοιχης επιτροπής της Γερουσίας, Ρότζερ Γουίκερ, ο οποίος παραδέχθηκε ότι υπάρχει έντονη ανησυχία μεταξύ των γερουσιαστών.

Οι στρατιωτικοί στόχοι

Σύμφωνα με πηγές που συμμετείχαν στην ενημέρωση, οι στόχοι που παρουσιάστηκαν στους βουλευτές φαίνεται να διαφέρουν από όσα έχουν ανακοινωθεί δημοσίως.

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, για παράδειγμα, δεν εμφανίστηκε ως άμεσος στρατιωτικός στόχος, σε αντίθεση με όσα έχει υποστηρίξει ο Λευκός Οίκος.

Από την πλευρά της, η αμερικανική κυβέρνηση διέψευσε τις σχετικές πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση «Επική Οργή» έχει τέσσερις σαφείς επιδιώξεις: Την εξουδετέρωση των βαλλιστικών δυνατοτήτων του Ιράν, την αποδυνάμωση του ναυτικού του, την αποσταθεροποίηση των συμμάχων του στη Μέση Ανατολή και την αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο επιχείρησης στο νησί Χαργκ, βασικό κόμβο εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν. Η Τεχεράνη έχει ήδη ενισχύσει την άμυνα της περιοχής με νάρκες και παγιδεύσεις, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν για σοβαρές απώλειες και πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση στον Περσικό Κόλπο.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε παράταση δέκα ημερών προς το Ιράν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, μεταθέτοντας ενδεχόμενες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές για τις 6 Απριλίου 2026.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, αρνείται ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και απορρίπτει το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο 15 σημείων, δημιουργώντας ασάφεια ως προς το επίπεδο και τη φύση των επαφών.

Τριγμοί στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα

Οι εξελίξεις αναδεικνύουν εσωτερικές διαφοροποιήσεις στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, με αρκετούς να εκφράζουν επιφυλάξεις για το κόστος της επιχείρησης — που εκτιμάται στα 200 δισ. δολάρια — καθώς και για τη διάρκειά της και τον τελικό της στόχο.

Παράλληλα, στο παρασκήνιο φέρεται να εξετάζεται το ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν, χωρίς να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τον Λευκό Οίκο. Ένα τέτοιο σενάριο, που πιθανώς συνδέεται με στρατηγικές επιδιώξεις του Ισραήλ, εντείνει τις ανησυχίες για μια μακροχρόνια εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή.
Thema Insights

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

Γιατί η ασφάλιση του οχήματος μάς αφορά όλους

Οι πρόσφατοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέδειξαν το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό ενώ η λύση είναι και απλή και προφανής.

Η σημασία του πιο πολύτιμου αγαθού ζωής: Πώς το νερό στηρίζει οργανισμό και περιβάλλον

Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, κάθε σταγόνα φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας θυμίζει ότι η ενυδάτωση δεν είναι μόνο καθημερινή συνήθεια, αλλά μια πράξη φροντίδας για τον οργανισμό και τη φύση.

