Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη το μέρος

Q: Do we have any clarity on when the Memorandum will be signed?@POTUS: "Over the next, I'd say, 48 hours." pic.twitter.com/R9jeFouzX9 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 17, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ , δήλωσε ότι το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες, υποστηρίζοντας ότι το κείμενο έχει πλέον οριστικοποιηθεί. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη αποφασιστεί ο τόπος όπου θα πραγματοποιηθεί η υπογραφή.«Είναι στην τελική του μορφή», δήλωσε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης (MoU) που διαπραγματεύθηκαν οι δύο χώρες.Όταν ρωτήθηκε πού ακριβώς θα πραγματοποιηθεί η υπογραφή της συμφωνίας, ο Τραμπ απάντησε ότι δεν έχει ακόμη ληφθεί οριστική απόφαση. «Δεν το έχουμε καθορίσει ακόμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από την αναχώρησή του από τη σύνοδο της G7 με προορισμό το Παρίσι, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε βέβαιος ότι η διαδικασία βρίσκεται στο τελικό της στάδιο.

Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου έρχεται σε συνέχεια των πληροφοριών που θέλουν Ουάσινγκτον και Τεχεράνη να επιδιώκουν την επίσπευση της διαδικασίας υπογραφής, ενδεχομένως πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο χωρών στην Ελβετία.



Τι προβλέπει η συμφωνία

Το προσχέδιο της συμφωνίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, τη σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν, την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν δεσμευμένα στο εξωτερικό, καθώς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια οριστική συμφωνία εντός 60 ημερών.Παράλληλα, η Τεχεράνη επαναβεβαιώνει στο κείμενο ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ οι δύο πλευρές συμφωνούν να συζητήσουν το μέλλον του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος υπό την εποπτεία της Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας.Η επικείμενη υπογραφή θεωρείται μία από τις σημαντικότερες διπλωματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τα τελευταία χρόνια και αναμένεται να επηρεάσει τόσο τις σχέσεις ΗΠΑ–Ιράν όσο και τη συνολική ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή.