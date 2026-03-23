Ήττα για τη Μελόνι στο δημοψήφισμα για τις αλλαγές στη Δικαιοσύνη
Η συμμετοχή έφτασε στο 58,5%, επίπεδο που θεωρείται υψηλό - Η πρωθυπουργός είχε αποκλείσει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να παραιτηθεί
Τα exit poll μετά το κλείσιμο της κάλπης για το δημοψήφισμα για τις δικαστικές αλλαγές στην Ιταλία δείχνουν ότι το «Όχι», το οποίο υποστηρίζει σημαντικό τμήμα της αντιπολίτευσης, συγκέντρωσε σχεδόν το 54%.
Η δεύτερη πρόβλεψη της Rai, ενημερωμένη με τα αποτελέσματα από το 37% των εκλογικών τμημάτων, δείχνει ότι το «Όχι» προβλέπεται να συγκεντρώσει το 53,9% και το «Ναι» το 46,1%.
Η συμμετοχή στο δημοψήφισμα έφτασε στο 58,5%, σύμφωνα το υπουργείο Εσωτερικών, επίπεδο που θεωρείται υψηλό και διαψεύδει τις προεκλογικές προβλέψεις που έκαναν λόγο για χαμηλή συμμετοχή.
Οι δικαστικές μεταρρυθμίσεις που τέθηκαν σε ψηφοφορία ήταν περίπλοκες, οπότε η προεκλογική εκστρατεία αναλώθηκε σε ρητορική εναντίον της δικαστικής εξουσίας. Ο νόμος τον οποίο κλήθηκαν να κρίνουν οι Ιταλοί προβλέπει τον οριστικό διαχωρισμό της σταδιοδρομίας εισαγγελέων και δικαστών, όπως και στην μείωση των αρμοδιοτήτων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, του οργάνου αυτορρύθμισης του κλάδου.
Ο Guardian σημειώνει ότι η ήττα θα είναι πλήγμα για την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ήλπιζε να προωθήσει έναν εκλογικό νόμο που θα μπορούσε να δώσει στον συνασπισμό της άνετη νίκη στις εκλογές του 2027. Θα μπορούσε επίσης να αποδυναμώσει τη θέση της στην Ευρώπη.
Η Μελόνι έχει αποκλείσει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να παραιτηθεί, αποφεύγοντας έτσι τη μοίρα του πρώην πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι, του οποίου η θητεία έληξε απότομα μετά το αποτυχημένο συνταγματικό δημοψήφισμα του 2016.
Αλλά και η χρονική στιγμή της ψηφοφορίας αποδείχθηκε δύσκολη, καθώς οι Ιταλοί τρέφουν σαφή αντιπάθεια για τον σύμμαχό της, τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και φοβούνται ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν θα οδηγήσει σε αύξηση των ήδη υψηλών τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, αναφέρει το Reuters.
Αντίθετα, η νίκη στο δημοψήφισμα πιθανότατα θα ενθάρρυνε τη Μελόνι να προχωρήσει σε άλλες σημαντικές συνταγματικές αλλαγές, όπως η άμεση εκλογή του πρωθυπουργού, προσθέτει το ειδησεογραφικό πρακτορείο.
