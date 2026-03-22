Υπάρχουν «άφθονα χρήματα» για τον πόλεμο στο Ιράν, λέει ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ
ΚΟΣΜΟΣ
Η Ουάσιγκτον δεν αποκλείει κανένα σενάριο στην αντιπαράθεση με το Ιράν, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος τόνισε ότι η κυβέρνηση Τραμπ διατηρεί «όλες τις επιλογές στο τραπέζι» όσον αφορά την εξέλιξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, ισχυρίστηκε ότι η Ουάσινγκτον μπορεί άνετα να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο στο Ιράν και δεν θα χρειαστεί να αυξήσει τους φόρους για να το κάνει.

Μιλώντας στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC News, ο Μπέσεντ είπε «έχουμε άφθονα χρήματα για να χρηματοδοτήσουμε αυτόν τον πόλεμο» προσθέτοντας ότι ένα συμπληρωματικό αίτημα προϋπολογισμού που ζήτησε το Πεντάγωνο - αναφέρεται ότι ανέρχεται σε 200 δισεκατομμύρια δολάρια - θα αφορούσε τις μελλοντικές δυνατότητες του στρατού.

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται κλιμάκωση προκειμένου να επιτευχθεί αποκλιμάκωση, απαντώντας σε ερωτήματα για το κατά πόσο οι ΗΠΑ εντείνουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ερωτηθείς ειδικότερα για το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών δυνάμεων στο νησί Χαργκ, ο Μπέσεντ υπενθύμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν εκτεταμένη και επιτυχημένη στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή, επαναλαμβάνοντας ότι όλα τα πιθανά μέτρα παραμένουν υπό εξέταση.

Το νησί Χαργκ θεωρείται κομβικής σημασίας για την ενεργειακή οικονομία του Ιράν, καθώς περίπου το 90% των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας διέρχεται από τον τερματικό σταθμό που βρίσκεται εκεί, μέσω αγωγών που συνδέουν την εγκατάσταση με την ηπειρωτική επικράτεια.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ ανέφερε ακόμη ότι η αμερικανική στρατηγική περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους, όπως η καταστροφή του ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας του Ιράν, ο περιορισμός των πυραυλικών δυνατοτήτων του, καθώς και η αποτροπή της δυνατότητας αναπλήρωσης στρατιωτικού εξοπλισμού. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να διασφαλίσουν πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

