Το Πεντάγωνο ζητά έκτακτη χρηματοδότηση 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον πόλεμο κατά του Ιράν
Το Πεντάγωνο ζήτησε από τον Λευκό Οίκο να προωθήσει στο Κογκρέσο αίτημα για έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του πολέμου κατά του Ιράν, που διανύει την τρίτη του εβδομάδα. Ωστόσο, το αίτημα αναμένεται να συναντήσει αντίσταση στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ζήτησε από την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να προωθήσει στο Κογκρέσο αίτημα για έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να καλυφθούν οι οικονομικές ανάγκες του συνεχιζόμενου πολέμου κατά του Ιράν, που βρίσκεται στην τρίτη του εβδομάδα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, που επικαλείται πηγή από την κυβέρνηση, το ποσό αυτό ξεπερνά κατά πολύ το κόστος των αεροπορικών βομβαρδισμών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής και ενδεχομένως συνδέεται με την κατεπείγουσα παραγωγή οπλικών συστημάτων υψηλής σημασίας.

Η επίμαχη χρηματοδότηση και οι στρατιωτικές ανάγκες

Η εφημερίδα αναφέρει ότι το ποσό αυτό θα ξεπεράσει κατά πολύ το κόστος των αεροπορικών βομβαρδισμών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, με τον προϋπολογισμό να στοχεύει κυρίως στην αύξηση της παραγωγής κρίσιμων όπλων που έχουν χρησιμοποιηθεί από τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Στις τελευταίες τρεις εβδομάδες, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν πλήξει χιλιάδες στόχους, και η ζήτηση για οπλικά συστήματα έχει εκτοξευτεί.

Το ποσό αυτό, που ζητείται άμεσα από το Πεντάγωνο, ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, αλλά και για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε οπλικά συστήματα και στρατιωτική υποδομή, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την επόμενη φάση της σύγκρουσης. Ωστόσο, παραμένει ασαφές το πόσο θα ζητήσει τελικά ο Λευκός Οίκος από το Κογκρέσο για έγκριση, καθώς αρκετοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το αίτημα του Πενταγώνου έχει λίγες πιθανότητες να περάσει, δεδομένων των ισχυρών αντιδράσεων στο Κογκρέσο.

Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν δηλώσει υποστήριξη για την επιπλέον χρηματοδότηση, αλλά δεν έχουν συμφωνήσει σε μια σαφή νομοθετική στρατηγική, ενώ παραμένει αβέβαιο αν θα καταφέρουν να ξεπεράσουν το κατώφλι των 60 ψήφων στη Γερουσία.

Στρατηγική πίσω από την αίτηση του Πενταγώνου

Η ζήτηση για πρόσθετη χρηματοδότηση προκύπτει σε συνέχεια του πολέμου κατά του Ιράν, ο οποίος έχει ήδη κοστίσει περισσότερα από 11 δισεκατομμύρια δολάρια κατά την πρώτη εβδομάδα. Με την έναρξη της κοινής επιχείρησης των ΗΠΑ και του Ισραήλ στα τέλη του προηγούμενου μήνα, η κυβέρνηση Τραμπ είχε αρχίσει να προετοιμάζει αίτημα για επιπλέον χρηματοδότηση για να καλυφθούν οι αυξανόμενες στρατιωτικές ανάγκες.

Η προσπάθεια για χρηματοδότηση ανατέθηκε στον Υποδιοικητή Άμυνας Στίβεν Φάινμπεργκ, ο οποίος έχει επικεντρωθεί στην ενίσχυση της παραγωγής πυρομαχικών υψηλής ακρίβειας, που έχουν εξαντληθεί λόγω των εντατικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με αξιωματούχους.
Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

