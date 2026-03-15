Ζελένσκι σε χώρες της Μέσης Ανατολής: Δώστε μας χρήματα και τεχνολογία για να σας βοηθήσουμε με τα ιρανικά drones
Ομάδες ειδικών από το Κίεβο εστάλησαν σε τέσσερις χώρες της περιοχής για να αξιολογήσουν την κατάσταση και να κάνουν επίδειξη των τρόπων βελτίωσης της άμυνας
Η Ουκρανία θέλει χρήματα και τεχνολογία σε αντάλλαγμα για την παροχή βοήθειας σε κράτη της Μέσης Ανατολής για την ενίσχυση της άμυνας τους κατά των ιρανικών drones-καμικάζι, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την αποστολή ειδικών από το Κίεβο σε τέσσερις χώρες της περιοχής.
Ο Ζελένσκι δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι η κάθε ομάδα που στάλθηκε στη Μέση Ανατολή αποτελούνταν από δεκάδες ανθρώπους που είναι ικανοί να αξιολογήσουν την κατάσταση και να κάνουν επίδειξη των τρόπων βελτίωσης της άμυνας, κατά των ιρανικών επιθετικών drones.
