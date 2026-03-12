Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Στο Βουκουρέστι ο Ζελένσκι μία ημέρα πριν συναντηθεί με τον Μακρόν στο Παρίσι
Το Κρεμλίνο κατηγορεί την Ουκρανία ότι «εμποδίζει» την ειρήνη»
Στο Βουκουρέστι βρίσκεται ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μία ημέρα πριν επισκεφθεί το Παρίσι, όπου θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.
«Ο πρόεδρος έφτασε στο Βουκουρέστι», ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του Σέρχιι Νικοφόροφ.
Ο Ζελένσκι πρόκειται να συναντηθεί με τον ομόλογό του, τον πρόεδρο της Ρουμανίας Νίκουσορ Νταν, και να επισκεφθεί μια βάση εκπαίδευσης πιλότων για τα μαχητικά αεροσκάφη F-16, πρόσθεσε ο ίδιος.
Το Ελιζέ ανακοίνωσε ότι κατά τη συνάντηση Μακρόν – Ζελένσκι θα συζητηθούν «μέσα για την ενίσχυση της πίεσης επί της Ρωσίας» έπειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου «κυρίως για τη μάχη κατά του σκιώδους στόλου της».
Οι δύο ηγέτες «θα ανταλλάξουν επίσης απόψεις για τις συνθήκες μιας δίκαιης ειρήνης με διάρκεια και, στο πλαίσιο αυτό, θα αξιολογήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της Συμμαχίας των Προθύμων σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας», επεσήμανε η γαλλική προεδρία.
Το Κρεμλίνο από την πλευρά του εκτίμησε ότι η συνάντηση Μακρόν με Ζελένσκι καταδεικνύει τη βούληση του Κιέβου να αποτελέσει εμπόδιο στη διπλωματική διευθέτηση της σύγκρουσης.
«Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση το καθεστώς του Κιέβου ακολουθεί τη συνεπή στρατηγική του να παρεμποδίζει, πιθανότατα, την ειρηνευτική διαδικασία», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ. «Προχωρά έτσι, δοκιμάζοντας διαφορετικές προσεγγίσεις. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, το κάνει κερδίζοντας θετική ανταπόκριση στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες», πρόσθεσε.
