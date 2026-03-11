Ποια είναι τα τρία εμπορικά πλοία που δέχτηκαν επίθεση στη Μέση Ανατολή μέσα σε 24 ώρες
Σύμφωνα με αναλύσεις δεδομένων AIS, μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες καταγράφηκαν 15 πλοία που διέσχισαν τη ζώνη, εκ των οποίων 5 φαίνεται να έδωσαν ψευδή στοιχεία
Τρεις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία καταγράφηκαν σήμερα το πρωί στη Μέση Ανατολή, προκαλώντας ανησυχία για τη ναυτιλιακή ασφάλεια στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες της EOS Risk Group, tο bulk carrier Mayuree Naree, με σημαία Ταϊλάνδης, δέχθηκε επίθεση ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο. Αρχικές αναφορές ανέφεραν ότι το πλοίο εγκαταλείφθηκε, ωστόσο νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι πλήρωμα ασφαλείας παραμένει επί του σκάφους και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο.
Το ιαπωνικό containership One Majesty υπέστη μερική ζημιά στο κύτος του κατά τη διάρκεια επίθεσης κοντά στο Ras Al Khaima, παραμένοντας όμως ναυτικά ικανό να συνεχίσει το ταξίδι του. Το τρίτο πλοίο, επιβεβαιωμένο κοντά στο Abu Musa, βρίσκεται υπό διερεύνηση για τις ακριβείς συνθήκες επίθεσης. Παράλληλα, ένα drone εντοπίστηκε στην περιοχή Duqm, με τις αρχές να αναμένουν επιβεβαίωση για πιθανή επίθεση ή αναχαίτιση.
Σύμφωνα με αναλύσεις δεδομένων AIS, μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες καταγράφηκαν 15 πλοία που διέσχισαν τη ζώνη, εκ των οποίων 5 φαίνεται να έδωσαν ψευδή στοιχεία, αφήνοντας 10 πραγματικά πλοία. Από αυτά, τέσσερα συνδέονται με κινέζους ιδιοκτήτες ή πλήρωμα. Τέσσερα πλοία είχαν διαδρομές από ή προς το Ιράν, ενώ ένα πλοίο LPG VLGC υπό κυρώσεις βρισκόταν σε SOH και ένα ακόμα δεν είχε διαθέσιμες πληροφορίες IMO.
Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει έντονα ασταθής, με τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να αυξάνει τα μέτρα ασφαλείας, καθώς οι επιθέσεις ενδέχεται να επηρεάσουν την εφοδιαστική αλυσίδα και τα ναύλα στη Μέση Ανατολή και τα διεθνή θαλάσσια περάσματα.
