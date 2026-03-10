Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Αναφορές για περιστατικό με φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου στα ανοιχτά του Αμπού Ντάμπι
Σύμφωνα με τον πλοίαρχο ενός πλοίου σημειώθηκε πτώση αντικειμένου στη θάλασσα και ακούστηκε ισχυρός κρότος σε μικρή απόσταση από ένα φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου
Η βρετανική υπηρεσία παρακολούθησης θαλάσσιας ασφάλειας United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO, Επιχειρήσεις Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου) ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορά για περιστατικό στον Περσικό Κόλπο, περίπου 36 ναυτικά μίλια, δηλαδή 67 χιλιομέτρων, βόρεια του Αμπού Ντάμπι και νοτιοδυτικά των Στενών του Ορμούζ.
Όπως αναφέρεται, ο πλοίαρχος ενός φορτηγού πλοίου τονίζει ότι σημειώθηκε πτώση αντικειμένου στη θάλασσα και ακούστηκε ισχυρός κρότος σε μικρή απόσταση από ένα φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου.
Η UKMTO δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του περιστατικού, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό εάν προκλήθηκαν ζημιές ή τραυματισμοί.
UKMTO WARNING INCIDENT 017-26— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) March 10, 2026
Click here for the full Warning ⤵️https://t.co/GyclnQWtVs#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/4sOf6bI8RU
