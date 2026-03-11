Πλοίο επλήγη από βλήμα στο στενό του Ορμούζ, το πλήρωμα εγκατέλειψε το σκάφος
Στο σκάφος ξέσπασε πυρκαγιά, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας
Πλοίο επλήγη σήμερα από «άγνωστο βλήμα» στα στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο σκάφος, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO.
Το φορτηγό πλοίο, το οποίο βρισκόταν σε απόσταση 11 ναυτικών μιλίων βόρεια του Ομάν, «ζήτησε βοήθεια και το πλήρωμα εκκενώνει το σκάφος», πρόσθεσε η UKMTO.
The UK Office of Maritime Trade Operations (UKMTO) is reporting an attack on a container vessel in the Persian Gulf, roughly 25NM northwest of Ras Al-Khaimah in the United Arab Emirates. The vessel reportedly sustained damage from a suspected but unknown projectile, with the… pic.twitter.com/oAuR9H4bBi— OSINTdefender (@sentdefender) March 11, 2026
