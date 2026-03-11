Πλοίο επλήγη από βλήμα στο στενό του Ορμούζ, το πλήρωμα εγκατέλειψε το σκάφος
ΚΟΣΜΟΣ
Στενά του Ορμούζ Ομάν

Στο σκάφος ξέσπασε πυρκαγιά, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας

Πλοίο επλήγη σήμερα από «άγνωστο βλήμα» στα στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο σκάφος, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Το φορτηγό πλοίο, το οποίο βρισκόταν σε απόσταση 11 ναυτικών μιλίων βόρεια του Ομάν, «ζήτησε βοήθεια και το πλήρωμα εκκενώνει το σκάφος», πρόσθεσε η UKMTO.

