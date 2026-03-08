Μια συντονισμένη πρωτοβουλία ενημέρωσης και δράσης στο πεδίο που ενισχύει τη συνεργασία με την αγορά και στηρίζει τις θεσμικές πρωτοβουλίες
Ισχυρή έκρηξη στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο
Δεν υπάρχουν τραυματίες, περιορισμένες οι υλικές ζημιές
Μια ισχυρή έκρηξη ακούστηκε, ενώ φάνηκε και καπνός, σε περιοχή κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο της Νορβηγίας τα ξημερώματα της Κυριακής.
Η αστυνομία, όπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ, κλήθηκε γύρω στη 1 μετά τα μεσάνυχτα (2 στην Ελλάδα) και αμέσως έσπευσε στο σημείο. Οι νορβηγικές Αρχές είναι σε επικοινωνία με το προσωπικό της πρεσβείας.
Αργότερα έγινε γνωστό από την αστυνομία ότι η έκρηξη έγινε στην είσοδο του προξενικού τμήματος και προκάλεσε μικρές υλικές ζημιές.
Δεν είναι γνωστά τα αίτια, οι Αρχές λένε πάντως ότι δεν υπάρχουν τραυματίες. Η αστυνομία δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες όσο συνεχίζεται η έρευνα.,
Ένας 16χρονος κάτοικος της περιοχής δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TV2 ότι έβλεπε τηλεόραση όταν ακούστηκε η έκρηξη. «Η μητέρα μου κι εγώ νομίζαμε στην αρχή ότι προερχόταν από το σπίτι μας, οπότε κοιτάζαμε γύρω μας, αλλά στη συνέχεια είδαμε από το παράθυρο την άφιξη πολλών αστυνομικών», δήλωσε. «Υπήρχαν αστυνομικά σκυλιά, drones, αστυνομικοί με αυτόματα όπλα, καθώς και ελικόπτερα που πετούσαν στην περιοχή», αφηγήθηκε.
Οι πρεσβείες των ΗΠΑ σε χώρες της Μέσης Ανατολής έχουν τεθεί σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής λόγω των αμερικανοϊσραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν και των αντιποίνων της Τεχεράνης.
Ωστόσο, η νορβηγική αστυνομία δεν έχει αναφέρει μέχρι στιγμής κάποια ένδειξη ότι η έκρηξη έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο σχετίζεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
BREAKING: Armed police seen near US embassy in Oslo after reports of loud blast pic.twitter.com/aB61zZzVww— Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 8, 2026
A Norwegian police helicopter is orbiting the US Embassy in Oslo after an explosion was reported. https://t.co/54BG7qLIvp pic.twitter.com/alOhfUUuMV— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 8, 2026
