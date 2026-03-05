Ο Ισημερινός διώχνει τον πρεσβευτή της Κούβας και την διπλωματική του αποστολή
Ο Ισημερινός διώχνει τον πρεσβευτή της Κούβας και την διπλωματική του αποστολή

Κήρυξε τον Μπασίλιο Γκουτέρες persona non grata και του δίνει  δίνει 48 ώρες να εγκαταλείψει τη χώρα

Η κυβέρνηση του Ισημερινού διέταξε χθες Τετάρτη την απέλαση του πρεσβευτή της Κούβας στο Κίτο, του Μπασίλιο Γκουτιέρες, δίνοντάς του προθεσμία 48 ωρών για να εγκαταλείψει τη χώρα μαζί με όλη την υπόλοιπη διπλωματική αποστολή του, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Χωρίς να εξηγήσει τους λόγους, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισημερινού κήρυξε τον Μπασίλιο Γκουτέρες persona non grata και πρόσθεσε σε ανακοίνωσή του πως του δίνει «προθεσμία 48 ωρών (...) προκειμένου ο πρεσβευτής και όλοι οι λειτουργοί αυτής της διπλωματικής αποστολής να εγκαταλείψουν την εθνική επικράτεια».



Ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα είναι αφοσιωμένος σύμμαχος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και η κίνηση καταγράφεται καθώς οι ΗΠΑ σκληραίνουν τα μέτρα αποκλεισμού της Κούβας.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα --προχθές Τρίτη-- το Κίτο διέταξε να τερματιστεί η λειτουργία της πρεσβείας του Ισημερινού στην Αβάνα.

