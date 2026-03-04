Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή που το αμερικανικό υποβρύχιο στοχεύει και βυθίζει με τορπίλη την ιρανική φρεγάτα στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα

Χεγκσεθ: Βυθίσαμε τη ναυαρχίδα του Ιράν - 87 οι νεκροί και 60 οι αγνοούμενοι - Οι Αρχές της Σρι Λάνκα έκαναν γνωστό ότι έχουν διασωθεί 32 άτομα από τα περίπου 180 μέλη του πληρώματος της φρεγάτας που επέστρεφε από άσκηση στην οποία την είχε προσκαλέσει η Ινδία