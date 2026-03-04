Υποβρύχιο βύθισε ιρανική φρεγάτα ανοιχτά της Σρι Λάνκα, πολλοί νεκροί και τουλάχιστον 140 αγνοούμενοι
ΚΟΣΜΟΣ
Σρι Λάνκα Υποβρύχιο Φρεγάτα Αγνοούμενοι

Οι αρχές της Σρι Λάνκα έχουν περισυλλέξει 78 τραυματίες, αρκετοί σε πολύ κρίσιμη κατάσταση

Συναγερμός στις ακτές της Σρι Λάνκα όταν η φρεγάτα IRIS Dena του Ιράν δέχτηκε επίθεση από υποβρύχιο και βυθίστηκε, αφήνοντας πίσω πολλούς νεκρούς και 78 τραυματίες. Πάνω από 140 είναι οι αγνοούμενοι, αλλά ο ακριβής αριθμός παραμένει ακόμη άγνωστος.

Εκπρόσωπος του ναυτικού της Σρι Λάνκα δήλωσε ότι έχουν ανασυρθεί σοροί, που θεωρείται ότι ανήκουν σε μέλη του πληρώματος της ιρανικής φρεγάτας, αλλά δεν μπορούν να δοθούν παραπάνω λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των νεκρών.

Η φρεγάτα συμμετείχε σε κοινή άσκηση και εκτιμάται ότι επέβαιναν 180 άτομα.


«Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι 79 άτομα διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ένα από αυτά ήταν σοβαρά τραυματισμένο. Άλλα 101 άτομα θεωρούνται αγνοούμενα και το σκάφος έχει βυθιστεί», δήλωσε πηγή του ναυτικού της Σρι Λάνκα, η οποία δεν θέλησε να κατονομαστεί καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το πλοίο είχε στείλει σήμα κινδύνου ανοικτά των ακτών της Γκάλε, στο νότιο τμήμα της Σρι Λάνκα, και ότι οι τραυματίες είχαν μεταφερθεί σε νοσοκομείο της πόλης.
