Ισραήλ: Σε ασφαλή τοποθεσία μεταφέρθηκε ο Μεγάλος Πάπυρος του Ησαΐα
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Επίθεση στο Ιράν

Ισραήλ: Σε ασφαλή τοποθεσία μεταφέρθηκε ο Μεγάλος Πάπυρος του Ησαΐα

Το εύρημα, που χρονολογείται πάνω από 2.100 χρόνια, εκτέθηκε στο σύνολό του για πρώτη φορά από το 1968

Ισραήλ: Σε ασφαλή τοποθεσία μεταφέρθηκε ο Μεγάλος Πάπυρος του Ησαΐα
16 ΣΧΟΛΙΑ
O Μεγάλος Πάπυρος του Ησαΐα, το παλαιότερο σχεδόν πλήρες βιβλίο της Βίβλου που έχει βρεθεί ποτέ, μεταφέρθηκε σε ασφαλή τοποθεσία λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του Μουσείου του Ισραήλ στους Times of Israel.

Το αρχαιολογικό εύρημα, που χρονολογείται πάνω από 2.100 χρόνια, εκτέθηκε πρόσφατα στο σύνολό του για πρώτη φορά από το 1968.

Το μουσείο μετέφερε επίσης και άλλα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα σε ασφαλή τοποθεσία.

Σύμφωνα με τις έκτακτες οδηγίες που εξέδωσε η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου, το μουσείο θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας.
16 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης