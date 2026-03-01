Ισραήλ: Σε ασφαλή τοποθεσία μεταφέρθηκε ο Μεγάλος Πάπυρος του Ησαΐα

, το παλαιότερο σχεδόν πλήρες βιβλίο της Βίβλου που έχει βρεθεί ποτέ, μεταφέρθηκε σε ασφαλή τοποθεσία λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν, όπως δήλωσε εκπρόσωπος τουστους Times of Israel.Το αρχαιολογικό εύρημα, που χρονολογείται πάνω από 2.100 χρόνια, εκτέθηκε πρόσφατα στο σύνολό του για πρώτη φορά από το 1968.Το μουσείο μετέφερε επίσης και άλλα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα σε ασφαλή τοποθεσία.Σύμφωνα με τις έκτακτες οδηγίες που εξέδωσε η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου, το μουσείο θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας.