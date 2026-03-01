Αλί Λαριτζανί: Ποιος είναι ο άνθρωπος που θα κινήσει νήματα μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ και ήδη εκτοξεύει απειλές

Συναντήσεις με Πούτιν και Κινέζους αξιωματούχους

Προπαγανδιστικά βίντεο από το Ιράν

#Breaking: The #Iranian Air Force has released this video and falsely claimed that its F-4E Phantom IIs are preparing to carry out airstrikes against U.S. military bases in the Middle East.



However, the truth is that yesterday afternoon, according to my sources in the Iranian… pic.twitter.com/QiHZPeaXZp — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) March 1, 2026

Όπως και άλλοι Ιρανοί αξιωματούχοι, ο Λαριτζανί δήλωσε ότι κατανοεί τις διαδηλώσεις για την οικονομική δυσχέρεια, καταδίκασε όμως ένοπλες ενέργειες που, όπως υποστήριξε, υποκινούνται από το Ισραήλ. «Οι λαϊκές διαμαρτυρίες πρέπει να διαχωριστούν πλήρως από αυτές τις ομάδες που μοιάζουν με τρομοκρατικές», μετέδωσαν τα κρατικά μέσα στις 10 Ιανουαρίου. «Οι ταραχοποιοί αποτελούν μια αστική ημι-τρομοκρατική ομάδα», φέρεται να δήλωσε στις 26 Ιανουαρίου.Πρώην μέλος των Φρουρών της Επανάστασης, διετέλεσε επικεφαλής διαπραγματευτής για το πυρηνικό πρόγραμμα την περίοδο 2005-2007, υπερασπιζόμενος το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό ουρανίου. Είχε παρομοιάσει τα ευρωπαϊκά κίνητρα για εγκατάλειψη της παραγωγής πυρηνικού καυσίμου με «ανταλλαγή ενός μαργαριταριού με μια καραμέλα». Την περίοδο εκείνη, αναλυτές τον περιέγραφαν ως πραγματιστή που επιδίωκε να πείσει τη Δύση μέσω της διπλωματίας.Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εκτιμούν ότι το Ιράν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού όπλου που θα μπορούσε να απειλήσει την ύπαρξη του Ισραήλ, ενώ η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι το πρόγραμμά της έχει αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα.Ο Λαριτζανί διετέλεσε πρόεδρος της Βουλής από το 2008 έως το 2020. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, το Ιράν κατέληξε το 2015 σε συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα με έξι μεγάλες δυνάμεις, έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια διαπραγματεύσεων. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη συμφωνία το 2018, κατά την πρώτη του θητεία.Έχει προειδοποιήσει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν «δεν μπορεί ποτέ να καταστραφεί». «Όταν έχεις ανακαλύψει μια τεχνολογία, δεν μπορούν να σου αφαιρέσουν την ανακάλυψη», δήλωσε τον Σεπτέμβριο του 2025 στο PBS Frontline. «Είναι σαν να είσαι ο εφευρέτης μιας μηχανής και να σου την κλέβουν. Μπορείς να την κατασκευάσεις ξανά».Ο Λαριτζανί έχει συναντηθεί επανειλημμένα με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, συμβάλλοντας στη διαχείριση των σχέσεων με έναν βασικό σύμμαχο και παγκόσμια δύναμη που λειτουργεί ως αντίβαρο στην πίεση από τον Τραμπ. Ανέλαβε επίσης την προώθηση διαπραγματεύσεων με την Κίνα, οι οποίες οδήγησαν σε 25ετή συμφωνία συνεργασίας το 2021.Υπήρξε υποψήφιος για την προεδρία το 2005 χωρίς επιτυχία. Επιχείρησε να είναι εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές του 2021 και του 2024, αλλά αποκλείστηκε και τις δύο φορές από το Συμβούλιο των Φρουρών, το οποίο επικαλέστηκε ζητήματα που αφορούσαν το βιοτικό επίπεδο και οικογενειακούς δεσμούς στο εξωτερικό.Γεννημένος στητουτο 1958 σε εξέχουσα ιρανική κληρική οικογένεια, μετακόμισε στο Ιράν σε παιδική ηλικία και απέκτησε διδακτορικό στη φιλοσοφία. Αρκετοί από τους αδελφούς του κατείχαν επίσης υψηλόβαθμες θέσεις, μεταξύ άλλων στη Δικαιοσύνη και στο Υπουργείο Εξωτερικών.Μία από τις κόρες του απομακρύνθηκε τον Ιανουάριο από διδακτική θέση στην Ιατρική Σχολή του αμερικανικού Πανεπιστημίου Emory, έπειτα από διαμαρτυρίες Ιρανοαμερικανών ακτιβιστών που εξέφρασαν οργή για τον ρόλο του πατέρα της στην καταστολή των διαδηλώσεων.Την ίδια ώρα, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν προπαγανδιστικό βίντεο που ανακοινώνει σχέδια για βομβαρδισμό αμερικανικών βάσεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής με τα παλαιά αεροσκάφη F-4 Phantom, που αποκτήθηκαν το 1979.Περίπου 60 αεροσκάφη αμερικανικής κατασκευής εκτιμάται ότι παραμένουν σε υπηρεσία.Το Ιράν ανακοίνωσε ότι χρησιμοποίησε υπερηχητικούς πυραύλους κρουζ Fattah-2 για πρώτη φορά στις επιθέσεις του σε αμερικανικές βάσεις.