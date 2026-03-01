Πούτιν: Κυνική η δολοφονία Χαμενεΐ, ήταν εξέχων πολιτικός
Ο Ρώσος ηγέτης περιέγραψε τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ως δολοφονία που παραβίασε «όλες τις νόρμες της ανθρώπινης ηθικής και του διεθνούς δικαίου»
Στα πρώτα επίσημα σχόλιά του μετά τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν και τις επακόλουθες αντιποίνες, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε τη στοχευμένη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν «κυνική δολοφονία», σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.
Ο Ρώσος ηγέτης περιέγραψε τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ως δολοφονία που παραβίασε «όλες τις νόρμες της ανθρώπινης ηθικής και του διεθνούς δικαίου», σύμφωνα με το TASS.
Ο Πούτιν δήλωσε ότι ο Χαμενεΐ θα μείνει στη μνήμη της Ρωσίας ως «εξέχων πολιτικός».
Η Μόσχα και η Τεχεράνη είναι από καιρό σημαντικοί σύμμαχοι, με το Ιράν να παρέχει στη Ρωσία στρατιωτική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων drone και βαλλιστικών πυραύλων.
