Η αινιγματική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του Χαμενεΐ: «Η ειρήνη να είναι μαζί του»
ΚΟΣΜΟΣ

Η αινιγματική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του Χαμενεΐ: «Η ειρήνη να είναι μαζί του»

Η ανάρτηση συνοδεύεται από εικόνα με μια μορφή να κρατά σπαθί 

Η αινιγματική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του Χαμενεΐ: «Η ειρήνη να είναι μαζί του»
38 ΣΧΟΛΙΑ
Μια αινιγματική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στο X εμφανίστηκε μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στον επίσημο λογαριασμό του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, την ώρα που πυκνώνουν οι αναφορές ότι είναι νεκρός.

Αν και η Τεχεράνη επισήμως δεν αναφέρει τίποτα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ, «ενός από τους πιο σατανικούς ανθρώπους του κόσμου», όπως τον χαρακτήρισε.

«Στο όνομα του ευγενούς Αλί, η ειρήνη να είναι μαζί του», αναφέρει η ανάρτηση που συνοδεύεται από μια εικόνα με μια θεϊκή μορφή να κρατά σπαθί που μοιάζει με πυραύλους που είναι έτοιμοι να χτυπήσουν στόχους.
38 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης