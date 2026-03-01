Η αινιγματική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του Χαμενεΐ: «Η ειρήνη να είναι μαζί του»
Η ανάρτηση συνοδεύεται από εικόνα με μια μορφή να κρατά σπαθί
Μια αινιγματική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στο X εμφανίστηκε μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στον επίσημο λογαριασμό του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, την ώρα που πυκνώνουν οι αναφορές ότι είναι νεκρός.
Αν και η Τεχεράνη επισήμως δεν αναφέρει τίποτα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ, «ενός από τους πιο σατανικούς ανθρώπους του κόσμου», όπως τον χαρακτήρισε.
«Στο όνομα του ευγενούς Αλί, η ειρήνη να είναι μαζί του», αναφέρει η ανάρτηση που συνοδεύεται από μια εικόνα με μια θεϊκή μορφή να κρατά σπαθί που μοιάζει με πυραύλους που είναι έτοιμοι να χτυπήσουν στόχους.
به نام نامی حیدر علیهالسلام pic.twitter.com/n848j6KASq— KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa) February 28, 2026
