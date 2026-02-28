Νεκρός ο Χαμενεΐ λέει ο Τραμπ: «Πέθανε ένας από τους πιο διαβολικούς ανθρώπους στον κόσμο»
Νεκρός ο Χαμενεΐ λέει ο Τραμπ: «Πέθανε ένας από τους πιο διαβολικούς ανθρώπους στον κόσμο»
Οι επιθέσεις θα συνεχιστούν για μια εβδομάδα «ή όσο είναι απαραίτητο»
Με ανάρτησή του στο Truth Social αργά το Σάββατο ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, βάζοντας τέλος σε ένα πολύωρο θρίλερ για την τύχη του μετά τον βομβαρδισμό της κατοικίας του.
«Ο Χαμενεΐ, ένας από τους πιο διαβολικούς ανθρώπους στην ιστορία, είναι νεκρός» έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.
Όπως τονίζει, ο θάνατός του συνιστά πράξη «δικαιοσύνης» όχι μόνο για τον ιρανικό λαό, αλλά και για Αμερικανούς και πολίτες άλλων χωρών που, σύμφωνα με το ίδιο κείμενο, έχουν χάσει τη ζωή τους ή έχουν τραυματιστεί εξαιτίας ενεργειών που αποδίδονται στον ίδιο και το περιβάλλον του.
Στο ίδιο πλαίσιο επισημαίνει ότι ο Χαμενεΐ «δεν κατάφερε να διαφύγει» από τις μυστικές υπηρεσίες και τα προηγμένα συστήματα εντοπισμού, κάνοντας λόγο για στενή συνεργασία με το Ισραήλ και για ταυτόχρονη εξουδετέρωση και άλλων ηγετικών στελεχών.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Ο Χαμενεΐ, ένας από τους πιο διαβολικούς ανθρώπους στην ιστορία, είναι νεκρός. Αυτό δεν είναι μόνο δικαιοσύνη για τον λαό του Ιράν, αλλά και για όλους τους μεγάλους Αμερικανούς και τους ανθρώπους από πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, που έχουν σκοτωθεί ή ακρωτηριαστεί από τον Χαμενεΐ και τη συμμορία του αιμοδιψών ΤΡΑΜΠΟΥΚΩΝ.
Δεν μπόρεσε να αποφύγει τις μυστικές υπηρεσίες μας και τα εξαιρετικά εξελιγμένα συστήματα εντοπισμού μας και, σε στενή συνεργασία με το Ισραήλ, δεν υπήρχε τίποτα που να μπορούσε να κάνει αυτός ή οι άλλοι ηγέτες που σκοτώθηκαν μαζί του.
Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον ιρανικό λαό να ανακτήσει τη χώρα του. Ακούμε ότι πολλοί από τους Φρουρούς της Επανάστασης, τον στρατό και άλλες δυνάμεις ασφαλείας και αστυνομίας δεν θέλουν πλέον να πολεμήσουν και ζητούν ασυλία από εμάς. Όπως είπα χθες το βράδυ, «Τώρα μπορούν να έχουν ασυλία, αργότερα θα έχουν μόνο θάνατο!
Ας ελπίσουμε ότι οι Φρουροί και η αστυνομία θα ενωθούν ειρηνικά με τους Ιρανούς πατριώτες και θα συνεργαστούν ως μια ενότητα για να επαναφέρουν τη χώρα στη μεγαλοπρέπεια που της αξίζει. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να ξεκινήσει σύντομα, καθώς όχι μόνο ο θάνατος του Χαμενεΐ, αλλά και η χώρα έχουν, σε μία μόνο μέρα, καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό και, μάλιστα, εξαφανιστεί.
Ωστόσο, οι βαριές και ακριβείς βομβιστικές επιθέσεις θα συνεχιστούν αδιάκοπα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ή για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, προκειμένου να επιτύχουμε τον στόχο μας για ΕΙΡΗΝΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ, ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».
