Βανδάλισαν άγαλμα του Τσόρτσιλ στο Λονδίνο γράφοντας «Σιωνιστής εγκληματίας πολέμου»

Ένας 38χρονος άνδρας τέθηκε υπό κράτηση - Τα γκράφιτι είχαν αφαιρεθεί

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε έναν άνδρα που κρίθηκε ύποπτος για βανδαλισμό ενός αγάλματος του πρώην πρωθυπουργού Ουίνστον Τσόρτσιλ στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια της νύχτας, το οποίο είχε καλυφθεί με γράφιτι με φιλοπαλαιστινιακά συνθήματα.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από μέσα ενημέρωσης έδειχναν γραμμένο «Σιωνιστής εγκληματίας πολέμου» στη βάση του αγάλματος, ενώ το ίδιο το γλυπτό με τη φιγούρα του Τσόρτσιλ ήταν καλυμμένο με κόκκινη μπογιά, ενώ συνθήματα είχαν γραφτεί μεταξύ των οποίων «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «Σταματήστε την Γενοκτονία».



Το πρωί, τα γκράφιτι είχαν αφαιρεθεί από το βάθρο του αγάλματος και συνεργεία καθαρισμού εργάζονταν για να αφαιρέσουν τα υπόλοιπα γκράφιτι, που βρίσκονται στην Πλατεία του Κοινοβουλίου, μπροστά από τα Κτίρια του Κοινοβουλίου στην καρδιά της πρωτεύουσας, τόνισε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι έφτασε στο σημείο «εντός δύο λεπτών από την ειδοποίηση, λίγο μετά τις 4:00 π.μ.», τα ξημερώματα

«Ένας 38χρονος άνδρας τέθηκε υπό κράτηση με υποψία για φθορά ξένης περιουσίας με ρατσιστικά κίνητρα», σημείωσε η Αστυνομία.
