Επιχείρηση του αμερικανικού στρατού κατά drones από καρτέλ του Μεξικού, οδήγησε στο κλείσιμο του αεροδρομίου του Ελ Πάσο
Αν και είχε ανακοινωθεί 10ημερη αναστολή πτήσεων, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ άνοιξε ξανά τον εναέριο χώρο γύρω από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ελ Πάσο
Αρκετά drones που χειρίζονταν τα καρτέλ στο Μεξικό παραβίασαν τον αμερικανικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης κοντά στο Ελ Πάσο, με τον αμερικανικό στρατό να χρησιμοποιεί μέτρα ηλεκτρονικού πολέμου από τη βάση Φορτ Μπλις για να καταρρίψει τα drones.
Για τον σκοπό αυτό, εκδόθηκε προσωρινή απαγόρευση πτήσεων (TFR) από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) σήμερα το πρωί.
Λίγες ώρες αργότερα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ άνοιξε ξανά τον εναέριο χώρο γύρω από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ελ Πάσο.
Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η FAA διευκρίνισε ότι η προσωρινή απαγόρευση πτήσεων πάνω από το Ελ Πάσο αίρεται, επισημαίνοντας ότι δεν υφίσταται απειλή και ότι οι αεροπορικές δραστηριότητες θα επανέλθουν κανονικά.
Η απόφαση για αναστολή λειτουργίας, που είχε ανακοινωθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα «για ειδικούς λόγους ασφαλείας», αναμενόταν να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις μετακινήσεις, δεδομένης της διάρκειας του μέτρου αλλά και του μεγέθους της μητροπολιτικής περιοχής που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο.
Το Ελ Πάσο, συνοριακή πόλη με πληθυσμό που προσεγγίζει τις 700.000 κατοίκους - αριθμός που αυξάνεται σημαντικά αν συνυπολογιστεί η ευρύτερη μητροπολιτική ζώνη - αποτελεί κέντρο διασυνοριακού εμπορίου, σε άμεση γειτνίαση με την πόλη Ciudad Juarez στο Μεξικό. Η σύντομη αναστολή δεν αφορούσε τον μεξικανικό εναέριο χώρο.
«Τα drones των μεξικανικών καρτέλ παραβίασαν τον αμερικανικό εναέριο χώρο. Το Υπουργείο Άμυνας έλαβε μέτρα για την εξουδετέρωση των drones. Η FAA και το Υπουργείο Πολέμου έχουν αποφασίσει ότι δεν υπάρχει, πλέον, απειλή για τις εμπορικές πτήσεις», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο NewsNation.
The temporary closure of airspace over El Paso has been lifted. There is no threat to commercial aviation. All flights will resume as normal.— The FAA ✈️ (@FAANews) February 11, 2026
