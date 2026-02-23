Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μεξικό καλεί τους Αμερικανούς να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια μετά την κλιμάκωση της βίας
Ακυρώσεις πτήσεων προς δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς μετά τη δολοφονία του αρχηγού του καρτέλ CJNG, Νεμέσιο «Ελ Μέντσο» Οσεγκέρα
Σε σύσταση προς τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται σε αρκετές περιοχές του Μεξικού να «παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια μέχρι νεωτέρας» προχώρησε η πρεσβεία των ΗΠΑ, μετά την κλιμάκωση της βίας που ακολούθησε τη στρατιωτική επιχείρηση κατά την οποία σκοτώθηκε ο Νεμέσιο «Ελ Μέντσο» Οσεγκέρα, αρχηγός του καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά (Cártel de Jalisco Nueva Generación – CJNG).
Η προειδοποίηση αφορά αρκετές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων δημοφιλών τουριστικών προορισμών όπως το Κανκούν, η Γουαδαλαχάρα, η Οαχάκα και η Μπάχα Καλιφόρνια.
Ορισμένα αεροσκάφη που είχαν ήδη αναχωρήσει με προορισμό το Μεξικό αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, σύμφωνα με ανακοινώσεις των εταιρειών.
Ο θάνατός του έχει πυροδοτήσει πράξεις αντεκδίκησης από μέλη του καρτέλ σε πολλές μεξικανικές πολιτείες, με οδοφράγματα, επιθέσεις και εκτεταμένα επεισόδια βίας να καταγράφονται σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ οι διπλωματικές αποστολές συνεχίζουν να εκδίδουν οδηγίες ασφαλείας προς τους πολίτες τους.
Η προειδοποίηση της πρεσβείας των ΗΠΑ«Λόγω των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων (των δυνάμεων) ασφαλείας, των οδοφραγμάτων και της εγκληματικής δραστηριότητας, οι Aμερικανοί πολίτες στις αναφερθείσες περιοχές θα πρέπει να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια μέχρι νεωτέρας», υπογραμμίζει η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μεξικό.
Ακυρώσεις πτήσεων και επιστροφές αεροσκαφώνΜετά τις εξελίξεις, αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες όπως οι United Airlines, Southwest Airlines και Alaska Airlines, καθώς και οι καναδικές Air Canada και WestJet/Sunwing Airlines, ανακοίνωσαν την ακύρωση πτήσεων προς Πουέρτο Βαγιάρτα, Γουαδαλαχάρα και Μανσανίγιο.
Πράξεις αντεκδίκησης μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο»Η προειδοποίηση εκδόθηκε μία ημέρα μετά τη στρατιωτική επιχείρηση του μεξικανικού στρατού που οδήγησε στον θάνατο του Νεμέσιο Οσεγκέρα, ενός από τους πλέον καταζητούμενους άνδρες στο Μεξικό, για τον οποίο οι ΗΠΑ είχαν προσφέρει αμοιβή 15 εκατομμυρίων δολαρίων.
