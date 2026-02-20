Στους δύο οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση σε πάρκο στο Μεξικό, τραυματίστηκαν και 8 παιδιά

Τρία από τα οκτώ παιδιά που τραυματίστηκαν βγήκαν από το νοσοκομείο και άλλα πέντε βρίσκονταν πλέον «εκτός κινδύνου»





Επίθεση σε πάρκο στην πολιτεία Γουαναχουάτο, στο κεντρικό Μεξικό , στοίχισε τη ζωή σε δυο ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον οκτώ παιδιά, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοινώθηκε χθες Πέμπτη το βράδυ (τοπική ώρα) από τις τοπικές αρχές.Έναςόταν έγινε η επίθεση, το βράδυ της Τρίτης στη Σαν Φρανσίσκο δελ Ρινκόν, πόλη περίπου 80.000 κατοίκων, ενώ ένας, διευκρίνισε στον Τύπο ο γενικός εισαγγελέας Χεράρδο Βάσκες.Ο δήμος ανέφερε ότιΔεν διευκρίνισε ποιες είναι οι ηλικίες τουςΗ κυβερνήτρια της πολιτείας Γουαναχουάτο Λίβια Ντενίς Γκαρσία κατήγγειλε μέσω X την «απόλυτα απαράδεκτη» ενέργεια, που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν «μικρά κορίτσια, μικρά αγόρια και έφηβοι». Υποσχέθηκε υποστήριξη στις οικογένειες και ότι θα ενεργήσει «με αυστηρότητα, ευθύνη και όλη τη δύναμη του κράτους».Σημάδια από σφαίρες ήταν ακόμη ορατά σε τουλάχιστον ένα από τα σπίτια μπροστά στο πάρκο.Μητέρες που ζουν κοντά στο πάρκο είπαν πως άκουσαν την Τρίτη περί τις 21:30 (τοπική ώρα) πολλές εκπυρσοκροτήσεις, ενώ παιδιά έπαιζαν στο υπαίθριο πάρκο.«Έκανα μπάνιο την κόρη μου όταν άκουσα περίπου είκοσι (σ.σ. πυροβολισμούς)», είπε μητέρα, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Βγαίνοντας από το σπίτι της για να δει τι είχε συμβεί, είπε πως άκουσε γυναίκες να ουρλιάζουν πως «υπήρχαν παιδιά» που είχαν χτυπηθεί.«Πριν από αυτή, είχαν γίνει τέσσερα» πιστολίδια, εξήγησε άλλη κάτοικος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Στο πάρκο βρίσκονταν πολλά παιδιά την ώρα που ακούστηκαν τα πυρά. «Ήταν αληθινά φρικιαστικό να βλέπεις όλα αυτά τα παιδιά να τρέχουν προς όλες τις κατευθύνσεις», πρόσθεσε μια από τις γυναίκες.Η εισαγγελία της πολιτείας Γουαναχουάτο ανέφερε πως διενεργεί έρευνα.Η Γουαναχουάτο χαρακτηρίζεται ακμάζον βιομηχανικό κέντρο, φιλοξενεί ιδίως εργοστάσια συναρμολόγησης αυτοκινήτων, ενώ προσελκύει επίσης τουρίστες, καθώς έχει πολλά θέλγητρα· όμως ταυτόχρονα σε αυτήν δρουν συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος που συγκρούονται για τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών και κλεμμένων καυσίμων, σημειώνουν αναλυτές. Είναι ανάμεσα στις μεξικανικές πολιτείες που πλήττονται περισσότερο από το αέναο κύμα βίας στη χώρα, λόγω του πολέμου συμμοριών για τον έλεγχο εδαφών, ιδίως του καρτέλ Νέα Γενιά της Χαλίσκο (ΚΝΓΧ) και το καρτέλ Σάντα Ρόσα δε Λίμα (ΚΣΡΛ).Τον περασμένο μήνα, επίθεση με χρήση ενόπλων άφησε πίσω 11 νεκρούς κι άλλους 12 τραυματίες σε γήπεδο ποδοσφαίρου στη Σαλαμάνκα. Τον Ιούνιο, 11 άνθρωποι είχαν δολοφονηθεί και άλλοι περίπου 20 είχαν τραυματιστεί σε τουφεκίδι εν μέσω γιορτής σε συνοικία της πόλης Ιραπουάτο, στην ίδια πολιτεία.Η πρόεδρος του Μεξικού, η Κλαούδια Σέινμπαουμ, εξέφρασε στην αρχή της χρονιάς την ικανοποίησή της επειδή ο δείκτης των ανθρωποκτονιών στη χώρα υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας (στις 17,5/100.000 κατοίκους) το 2025, κάτι που απέδωσε στη στρατηγική ασφαλείας της κυβέρνησής της. Όμως η βία των συμμοριών συνεχίζει να πλήττει πολύ σκληρά πολλούς τομείς της χώρας.

Το ατελείωτο κύμα βίας το οποίο αποδίδεται στα καρτέλ των ναρκωτικών στο Μεξικό έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 450.000 ανθρώπους από το 2006, χωρίς να λογαριάζονται οι 100.000 και πλέον εξαφανισθέντες, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.