Μιλάνο: 24χρονος μπήκε σε θησαυροφυλάκιο τράπεζας για να το αδειάσει και... εγκλωβίστηκε, δείτε βίντεο

Στη σύλληψη ενός 24χρονου υπηκόου Μπανγκλαντές προχώρησαν οι ιταλικές Αρχές τα ξημερώματα της Παρασκευής (20/2), όταν εντοπίστηκε εγκλωβισμένος μέσα στο θησαυροφυλάκιο υποκαταστήματος τράπεζας στο Μιλάνο.

Ο νεαρός είχε εισέλθει στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας με σκοπό να αδειάσει τις θυρίδες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, το σχέδιό του ανετράπη όταν εγκλωβίστηκε στον χώρο, χωρίς δυνατότητα διαφυγής. Η παρουσία του αποκαλύφθηκε όταν οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν έναν άνδρα με μαύρο μπουφάν και σακίδιο να βρίσκεται μέσα στη θωρακισμένη αίθουσα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και των καραμπινιέρων προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον 24χρονο. Η επιχείρηση αποδείχθηκε ιδιαίτερα σύνθετη και ολοκληρώθηκε περίπου στις 6 το πρωί. Οι διασώστες αναγκάστηκαν αρχικά να παραβιάσουν χρηματοκιβώτιο όπου φυλάσσονταν τα κλειδιά του θησαυροφυλακίου και το οποίο δεν θα άνοιγε πριν από τις 8. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι και η κλειδαριά του θησαυροφυλακίου είχε υποστεί ζημιές από την εσωτερική πλευρά, πιθανόν από προσπάθεια του νεαρού να διαφύγει.

Δείτε βίντεο:


Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο 24χρονος είχε καταφέρει να μπει στο θησαυροφυλάκιο κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της τράπεζας χωρίς να γίνει αντιληπτός. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κανείς δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του ούτε κατά το κλείσιμο του καταστήματος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα διακεκριμένης κλοπής και συνελήφθη επ’ αυτοφώρω.
