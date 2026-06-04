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Η παρακάμερα του 1ου τελικού του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό: Η τρελή ατμόσφαιρα, οι αγώνες σκάκι και η αποθέωση του Μπαρτζώκα, βίντεο
Η παρακάμερα του 1ου τελικού του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό: Η τρελή ατμόσφαιρα, οι αγώνες σκάκι και η αποθέωση του Μπαρτζώκα, βίντεο
Όλα όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στον τελικό του ΣΕΦ
O Ολυμπιακός επικράτησε 82-76 του Παναθηναϊκού στον 1ο τελικό της Stoiximan Basket League και έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Το παιχνίδι στο ΣΕΦ ήταν sold out με τον κόσμο να κάνει... προθέρμανση παίζοντας σκάκι σε ειδική αίθουσα του σταδίου και στη συνέχεια να παίρνει θέση στην εξέδρα για να στηρίξει τους πρωταθλητές Ευρώπης.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε την παρακάμερα από τον 1ο τελικό με στιγμές από τα αποδυτήρια και το παρκέ και με έμφαση στην τρελή ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ.
Το παιχνίδι στο ΣΕΦ ήταν sold out με τον κόσμο να κάνει... προθέρμανση παίζοντας σκάκι σε ειδική αίθουσα του σταδίου και στη συνέχεια να παίρνει θέση στην εξέδρα για να στηρίξει τους πρωταθλητές Ευρώπης.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε την παρακάμερα από τον 1ο τελικό με στιγμές από τα αποδυτήρια και το παρκέ και με έμφαση στην τρελή ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ.
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