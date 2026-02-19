Στα «χαρακώματα» Ιταλία και Γαλλία μετά τις δηλώσεις Μελόνι για τον θάνατο ακροδεξιού ακτιβιστή στη Λυών
Ο Μακρόν κατηγορεί την Ιταλίδα πρωθυπουργό ότι προσπαθεί να αναμειχθεί στα εσωτερικά τους, ήθελα απλώς να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στον γαλλικό λαό απαντά η Μελόνι
Στα... χαρακώματα φαίνεται να είναι Γαλλία και Ιταλία, καθώς έντονη διπλωματική σύγκρουση ξέσπασε σήμερα ανάμεσα στην πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, και τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, με αφορμή τη δολοφονία του 23χρονου ακροδεξιού ακτιβιστή Κεντίν Ντεράνκ στη Λυών το περασμένο Σαββατοκύριακο.
Όπως αναφέρει το Politico, η αντιπαράθεση πυροδοτήθηκε μετά τη δήλωση της Τζόρτζια Μελόνι ότι η δολοφονία του 23χρονου Κεντίν Ντεράνκ αποτελεί «πληγή για ολόκληρη την Ευρώπη», σχόλιο που προκάλεσε την αντίδραση του Εμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος, μιλώντας κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ινδία, άφησε να εννοηθεί ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός παρεμβαίνει αδικαιολόγητα στις εσωτερικές υποθέσεις της Γαλλίας.
«Πάντα με εκπλήσσει το γεγονός ότι οι εθνικιστές, που ενοχλούνται από οποιοδήποτε σχόλιο σχετικό με τα τεκταινόμενα στην χώρα τους, είναι οι πρώτοι που σχολιάζουν τι συμβαίνει αλλού. Ας μείνει ο καθένας στα της χώρας του (...)», είπε χαρακτηριστικά ο Γάλλος πρόεδρος.
Η ένταση έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη δύσκολη σχέση μεταξύ των δύο ηγετών, οι οποίοι έχουν συγκρουστεί στο παρελθόν για ζητήματα όπως η μετανάστευση και οι αμβλώσεις. Παρά τις διαφωνίες, αναμένεται μια προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων τον Απρίλιο, στο πλαίσιο γαλλοϊταλικής συνόδου κορυφής που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Τουλούζη.
Ο εισαγγελέας της Λυών ανακοίνωσε αργότερα την Πέμπτη ότι επτά άτομα, μεταξύ των οποίων και κοινοβουλευτικός συνεργάτης βουλευτή της «Ανυπότακτης Γαλλίας», τίθενται υπό επίσημη έρευνα. Τρεις από τους υπόπτους δήλωσαν ότι είναι ή υπήρξαν συνδεδεμένοι με «ακροαριστερές» ομάδες. Ορισμένοι παραδέχθηκαν ότι συμμετείχαν στη συμπλοκή, ωστόσο όλοι αρνήθηκαν ότι είχαν πρόθεση να σκοτώσουν τον Ντεράνκ, σύμφωνα με τον εισαγγελέα.
Παράλληλα, ο δήμαρχος της Λυών, Γκρεγκορί Ντουσέ, κάλεσε τις αρχές να απαγορεύσουν πορεία υποστήριξης προς τον νεκρό ακτιβιστή, η οποία έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο.
Έντονες αντιδράσειςΣυνεργάτες της Μελόνι αντέδρασαν έντονα, κάνοντας λόγο για δηλώσεις που αντιμετωπίστηκαν «με έκπληξη», ενώ υποστήριξαν ότι η τοποθέτηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού είχε ως στόχο «να εκφράσει αλληλεγγύη προς τον γαλλικό λαό που επλήγη από αυτό το τρομερό γεγονός και σε καμία περίπτωση να παρέμβει στις εσωτερικές υποθέσεις της Γαλλίας».
Θανατηφόρα χτυπήματα στο κεφάλιΟ 23χρονος ακροδεξιός ακτιβιστής υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία δέχθηκε κατά τη διάρκεια συμπλοκής έξω από συνέδριο στο οποίο συμμετείχε η ευρωβουλευτής της ανυπότακτης αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία», Ρίμα Χασάν, σε πανεπιστήμιο της Λυών, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Γαλλίας.
«Να βάλουν τάξη στο σπίτι τους»Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι τα πολιτικά άκρα στη Γαλλία πρέπει «να βάλουν τάξη στο σπίτι τους» μετά τη δολοφονία. «Δεν υπάρχει χώρος στη Γαλλία για κινήματα που υιοθετούν ή νομιμοποιούν τη βία», δήλωσε σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στην Ινδία.
