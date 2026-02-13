Άγρια συμπλοκή στη Λυών: Αντιφασίστες εναντίον εθνικιστών, εγκεφαλικά νεκρός ένας 23χρονος
Γαλλία Λυών Αντιφασιστικό κίνημα Εθνικιστές Επεισόδια Εγκεφαλικά νεκρός

Τα επεισόδια άρχισαν στο περιθώριο εκδηλώσεων και επεκτάθηκαν στους γύρω δρόμους

Εγκεφαλικά νεκρός είναι ένας από τους δύο τραυματίες σε συμπλοκή μεταξύ ομάδας αντιφασιστών και εθνικιστών στη Λυών το βράδυ της Πέμπτης.

Ο 23χρονος εθνικιστής ακτιβιστής, όπως αναφέρει το BFMTV, διακομίστηκε σε νοσοκομείο με αιμάτωμα στο κεφάλι.

Η εισαγγελία της Λυών άρχισε έρευνα για βαριά σωματική βλάβη, χωρίς ακόμη να έχει προχωρήσει σε κατηγορίες.

Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 18:40 (στην Ελλάδα 19:40) της Πέμπτης όταν ξέσπασαν επεισόδια μεταξύ της συλλογικότητας Némésis, η οποία αντιδρούσε σε διάλεξη της ευρωβουλευτού Ριμά Χασάν, από την ακροαριστερή Ανυπότακτη Γαλλία.

Πρόκειται για μια συλλογικότητα νέων γυναικών από τη Γαλλία και την Ελβετία που αυτοπεριγράφεται ως φεμινιστική και θεωρεί ότι το έγκλημα συνδέεται με τη μετανάστευση. Η Némésis πιστεύει, μεταξύ άλλων, ότι οι μη Ευρωπαίοι μετανάστες και ιδίως οι μουσουλμάνοι είναι πιο πιθανό να επιτεθούν κατά των γυναικών.

Παράλληλα, αντιφασιστές οργάνωσαν συγκέντρωση κατά της διάλεξης του συγγραφέα Γκιγιόμ Ανσέλ  στο Πανεπιστήμιο Lyon-3, που έχει γράψει πολλά βιβλία πολεμικού περιεχομένου, και ενός καθηγητή ιστορίας με θέμα «την άρνηση του δικαιώματος του πολέμου».

Περίπου 50 άνθρωποι ήλθαν στα χέρια.


Κλείσιμο
Το θύμα ομομάζεται Κεντάν Ντ. και είναι φοιτητής μαθητικών και οικονομικών, ενεργός σε οργανώσεις εθνικιστών. Πληροφορίες τον θέλουν να προσπαθεί να υπερασπιστεί τα μέλη της Némésis, όταν δέχτηκε επίθεση.

Φαίνεται ότι τα μέλη της Némésis δέχτηκαν επίθεση και μετά σκόρπισαν στους δρόμους όπου και εκεί τους επιτέθηκαν μέλη αντιφασιστικών οργανώσεων. Εκεί έγινε η συμπλοκή με τον 23χρονο τον οποίο έριξαν κάτω και κλώτσησαν πολλές φορές στο κεφάλι.

Αν και αρχικά σηκώθηκε και προσπάθησε να φύγει, γρήγορα κατέρρευσε. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και τον έβαλαν σε τεχνητό κώμα. Σήμερα Παρασκευή έγινε γνωστό ότι είναι εγκεφαλικά νεκρός.

Η Némésis έγραψε στο X ότι μία ακτιβίστρια της οργάνωσης υπέστη βίαιη επίθεση από υποστηρικτές της Χασάν και επιβεβαίωσε ότι θα υποβάλει μήνυση. Όσον αφορά τον 23χρονο, η πρόεδρος της προέδρου της Nemesis επιβεβαίωσε ότι «δέχτηκε ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι και όταν σηκώθηκε, είχε αιμορραγία στο κεφάλι».
