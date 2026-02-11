Κολομβία: Βομβαρδισμό των διακινητών ναρκωτικών με τη βοήθεια ΗΠΑ και Ισραήλ υπόσχεται ο ακροδεξιός υποψήφιος πρόεδρος

Ο ακροδεξιός υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Μάιο στην Κολομβία
, ο 47χρονος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια
, υποσχέθηκε πως εντός 90 ημερών από την ανάληψη της εξουσίας σκοπεύει να εξαπολύσει αεροπορικές επιδρομές, με την υποστήριξη των ΗΠΑ και του Ισραήλ, εναντίον των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών
.
Από το αρχηγείο της προεκλογικής του εκστρατείας στην Μπογοτά, ο αυτοαποκαλούμενος «Τίγρης» δεσμεύτηκε πως θα εφαρμόσει «σχέδιο σοκ» με στόχο να ανακτήσει τον πλήρη έλεγχο μεγάλων περιοχών που θεωρούνται προπύργια ανταρτών και διακινητών ναρκωτικών, το οποίο περιλαμβάνει αεροπορικά πλήγματα.
Η Κολομβία κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως στην παραγωγή κοκαΐνης
. Υπό την πίεση των ΗΠΑ, ο απερχόμενος πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο έχει εντείνει τους τελυταίους μήνες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των καρτέλ ναρκωτικών.
Ο εκατομμυριούχος επιχειρηματίας Ντε λα Εσπριέγια παρουσιάζεται ως προσωπικός φίλος του Άλβαρο Ουρίμπε
, πρώην ηγέτη της δεξιάς που διετέλεσε πρόεδρος της Κολομβίας από το 2002 έως το 2010.
Οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν μια αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση μεταξύ του Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια και του υποψηφίου της αριστεράς Ιβάν Σεπέδα, στενού συνεργάτη του απερχόμενου προέδρου Γουστάβο Πέτρο.