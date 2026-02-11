Κολομβία: Βομβαρδισμό των διακινητών ναρκωτικών με τη βοήθεια ΗΠΑ και Ισραήλ υπόσχεται ο ακροδεξιός υποψήφιος πρόεδρος
ΚΟΣΜΟΣ
Κολομβία ΗΠΑ Ναρκωτικά

Κολομβία: Βομβαρδισμό των διακινητών ναρκωτικών με τη βοήθεια ΗΠΑ και Ισραήλ υπόσχεται ο ακροδεξιός υποψήφιος πρόεδρος

Ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια δηλώνει ότι έχει σχεδίο-σοκ για την αντιμετώπιση του προβλήματος

Κολομβία: Βομβαρδισμό των διακινητών ναρκωτικών με τη βοήθεια ΗΠΑ και Ισραήλ υπόσχεται ο ακροδεξιός υποψήφιος πρόεδρος
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο ακροδεξιός υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Μάιο στην Κολομβία, ο 47χρονος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, υποσχέθηκε πως εντός 90 ημερών από την ανάληψη της εξουσίας σκοπεύει να εξαπολύσει αεροπορικές επιδρομές, με την υποστήριξη των ΗΠΑ και του Ισραήλ, εναντίον των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών.

Από το αρχηγείο της προεκλογικής του εκστρατείας στην Μπογοτά, ο αυτοαποκαλούμενος «Τίγρης» δεσμεύτηκε πως θα εφαρμόσει «σχέδιο σοκ» με στόχο να ανακτήσει τον πλήρη έλεγχο μεγάλων περιοχών που θεωρούνται προπύργια ανταρτών και διακινητών ναρκωτικών, το οποίο περιλαμβάνει αεροπορικά πλήγματα.

Η Κολομβία κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως στην παραγωγή κοκαΐνης. Υπό την πίεση των ΗΠΑ, ο απερχόμενος πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο έχει εντείνει τους τελυταίους μήνες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των καρτέλ ναρκωτικών.

Ο εκατομμυριούχος επιχειρηματίας Ντε λα Εσπριέγια παρουσιάζεται ως προσωπικός φίλος του Άλβαρο Ουρίμπε, πρώην ηγέτη της δεξιάς που διετέλεσε πρόεδρος της Κολομβίας από το 2002 έως το 2010.

Οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν μια αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση μεταξύ του Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια και του υποψηφίου της αριστεράς Ιβάν Σεπέδα, στενού συνεργάτη του απερχόμενου προέδρου Γουστάβο Πέτρο.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Ο χαλκός περιλαμβάνεται στο ευρύτερο σύνολο των μετάλλων που βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενεργειακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης