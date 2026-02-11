Σχέδιο των ΗΠΑ προβλέπει μερικό αφοπλισμό της Χαμάς στη Γάζα

Σύμφωνα με τους New York Times, η Χαμάς θα διατηρήσει ελαφρύ οπλισμό αλλά θα παραδώσει τα όπλα μεγάλου βεληνεκούς – Επίκεινη συνάντηση Νετανιάχου με Τραμπ