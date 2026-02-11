Σχέδιο των ΗΠΑ προβλέπει μερικό αφοπλισμό της Χαμάς στη Γάζα
Σύμφωνα με τους New York Times, η Χαμάς θα διατηρήσει ελαφρύ οπλισμό αλλά θα παραδώσει τα όπλα μεγάλου βεληνεκούς – Επίκεινη συνάντηση Νετανιάχου με Τραμπ
Σχέδιο που προβλέπει τον σταδιακό αφοπλισμό της Χαμάς, με διατήρηση περιορισμένου ελαφρού οπλισμού αλλά παράδοση του μεγαλύτερου μέρους των όπλων μεγάλου βεληνεκούς, φέρεται να έχει εκπονηθεί από αξιωματούχους που συμμετέχουν στο αμερικανικής πρωτοβουλίας Συμβούλιο Ειρήνης, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, το προσχέδιο του σχεδίου αναμένεται να παρουσιαστεί στη Χαμάς τις επόμενες εβδομάδες από ομάδα στην οποία συμμετέχουν Αμερικανοί απεσταλμένοι, μεταξύ των οποίων ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και ο ειδικός απεσταλμένος για τη Γάζα, Νικολάι Μλαντένοφ.
Το σχέδιο προβλέπει «σταδιακό αφοπλισμό» της Χαμάς, διαδικασία που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει μήνες ή και περισσότερο. Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, παραμένει ασαφές πού θα καταλήξουν τα όπλα που θα παραδοθούν, αλλά και ποιος θα αναλάβει την εφαρμογή και την εποπτεία της διαδικασίας.
Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σκοπεύει να τονίσει ότι η δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα «δεν προχωρά», ενώ το Ισραήλ έχει ενημερώσει την Ουάσινγκτον πως θεωρεί αναγκαία μια νέα στρατιωτική επιχείρηση των IDF στη Γάζα, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την εφαρμογή του ευρύτερου σχεδίου του Τραμπ για την περιοχή.
Η θέση του Ισραήλ και η συνάντηση Νετανιάχου – ΤραμπΟ πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει ξεκαθαρίσει ότι καμία διαδικασία ανοικοδόμησης στη Γάζα δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Σύμφωνα με ισραηλινή πηγή, ο Νετανιάχου αναμένεται να θέσει εκ νέου το ζήτημα αυτό στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η οποία είναι προγραμματισμένη για σήμερα Τετάρτη (11/2).
Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σκοπεύει να τονίσει ότι η δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα «δεν προχωρά», ενώ το Ισραήλ έχει ενημερώσει την Ουάσινγκτον πως θεωρεί αναγκαία μια νέα στρατιωτική επιχείρηση των IDF στη Γάζα, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την εφαρμογή του ευρύτερου σχεδίου του Τραμπ για την περιοχή.
