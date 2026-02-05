Σχέδιο - βόμβα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για τη Γάζα: Παλαιστίνιοι θα στεγαστούν σε περιοχή ελεγχόμενη από τον ισραηλινό στρατό

Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Σύμφωνα με το Reuters, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν καταρτίσει σχέδια για την κατασκευή ενός συγκροτήματος που θα φιλοξενεί χιλιάδες εκτοπισμένους Παλαιστινίους σε τμήμα της νότιας Λωρίδα της Γάζας το οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχο των IDF
Η Ράφα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτος, θεωρείται το σημείο από όπου αναμένεται να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση της Γάζας, στο πλαίσιο του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μια «διαρκή ειρήνη» στον πυκνοκατοικημένο παλαιστινιακό θύλακα, έπειτα από δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου.
Ωστόσο, δωρητές εμφανίζονται απρόθυμοι να δεσμεύσουν κονδύλια για το σχέδιο, εκφράζοντας ανησυχίες ότι οι διαφωνίες γύρω από τον αφοπλισμό της Χαμάς θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις εμπλεκόμενες πλευρές πίσω σε γενικευμένη σύγκρουση. Παράλληλα, διπλωμάτες εκφράζουν αμφιβολίες για την πολιτική βιωσιμότητα της εμιρατινής πρωτοβουλίας, επισημαίνοντας ότι πολλοί Παλαιστίνιοι ενδέχεται να αρνηθούν να στεγαστούν σε ζώνη που ελέγχεται από το Ισραήλ, τη στιγμή που η συντριπτική πλειονότητα των αμάχων ζει σε περιοχές της Γάζας υπό τον έλεγχο της Χαμάς.
Ο χάρτης δείχνει ότι το συγκρότημα στέγασης των ΗΑΕ θα βρισκόταν κοντά στη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», η οποία συμφωνήθηκε στο πλαίσιο εκεχειρίας τον Οκτώβριο, προκειμένου να οριοθετηθούν οι περιοχές υπό ισραηλινό έλεγχο και εκείνες που ελέγχονται από τη Χαμάς.
Σε απάντηση ερωτημάτων για το θέμα, αξιωματούχος των ΗΑΕ δήλωσε ότι η χώρα του Κόλπου «παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση των ανθρωπιστικών της προσπαθειών για τη στήριξη των Παλαιστινίων στη Γάζα», χωρίς να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τα σχέδια για την κατασκευή του συγκροτήματος.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η εμιρατινή πρωτοβουλία μοιάζει με αμερικανική πρόταση για την κατασκευή προσωρινής στέγασης Παλαιστινίων σε περιοχές της Γάζας που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ισραηλινό έλεγχο. Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν αρχικά περιγράψει το σχέδιο ως «Alternative Safe Communities» και πιο πρόσφατα ως «Planned Communities».
Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι τα ΗΑΕ συντονίζουν την πρωτοβουλία τους με την Ουάσινγκτον, με το Συμβούλιο της Ειρήνης –έναν νέο διεθνή φορέα που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ για την επίλυση συγκρούσεων– καθώς και με επιτροπή Παλαιστινίων, υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ, η οποία προορίζεται να αναλάβει τη διοίκηση της Γάζας.
«Εξακολουθούμε να εντυπωσιαζόμαστε από τις προσπάθειες των ΗΑΕ να προσφέρουν μια καλύτερη ζωή στους κατοίκους της Γάζας», δήλωσε.
Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η κατασκευή κατοικιών σε περιοχές υπό ισραηλινό έλεγχο θα μπορούσε να δημιουργήσει δυναμική προς τον αφοπλισμό της Χαμάς, ενθαρρύνοντας τους κατοίκους της Γάζας να εγκαταλείψουν τις περιοχές που ελέγχει η οργάνωση και στερώντας της τον άμαχο πληθυσμό.
Ο Κένεθ Κάτσμαν, ειδικός για τη Μέση Ανατολή στο The Soufan Center, ανέφερε ότι οι «Alternative Safe Communities» σχεδιάστηκαν ως ένας τρόπος σταδιακής «απομόνωσης της Χαμάς». Όπως τόνισε, για να είναι αποτελεσματικό το σχέδιο θα έπρεπε να υλοποιηθεί σε μεγάλη κλίμακα, στεγάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστινίους.
«Δύο ή τρία έργα στέγασης δεν αρκούν για να ηττηθεί η Χαμάς. Χρειάζεται να γίνουν πολλά περισσότερα για να υπάρξει αποτέλεσμα», σημείωσε.
Οι τέσσερις διπλωμάτες εξέφρασαν αμφιβολίες για το αν οι Παλαιστίνιοι θα μετακινούνταν μαζικά σε περιοχές υπό ισραηλινό έλεγχο και αν τα σχέδια αυτά ενέχουν τον κίνδυνο μόνιμης διαίρεσης της Γάζας. Ωστόσο, σε αντίθεση με την αμερικανική πρωτοβουλία, οι Εμιρατινοί είχαν εντοπίσει περιοχή όπου δεν υπήρχαν προηγουμένως κατοικίες.
Ο ισραηλινός στρατός ελέγχει περίπου το 53% της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της νοτιότερης ζώνης όπου βρίσκεται η κατεστραμμένη Ράφα. Η Χαμάς ελέγχει το υπόλοιπο έδαφος, όπου σχεδόν το σύνολο των δύο εκατομμυρίων Παλαιστινίων της Γάζας ζει σε ασφυκτικά γεμάτους καταυλισμούς και ανάμεσα στα ερείπια κατεστραμμένων συνοικιών.
Ξένοι διπλωμάτες και εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι η ανθρωπιστική βοήθεια και η στέγαση θα πρέπει να κατευθύνονται στις περιοχές όπου συγκεντρώνεται ο πληθυσμός. Σύμφωνα με διπλωματικές εκτιμήσεις, περίπου 20.000 Παλαιστίνιοι φέρονται να διαμένουν σήμερα σε περιοχές της Γάζας που βρίσκονται υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο.
Κοντά στην κατεστραμμένη ΡάφαΟ χάρτης αποτυπώνει την περιοχή όπου θα κατασκευαζόταν το λεγόμενο «UAE Temporary Emirates Housing Complex» κοντά στη Ράφα, μια πόλη που πριν από τον πόλεμο αριθμούσε περίπου 250.000 κατοίκους, αλλά σήμερα έχει σχεδόν ολοκληρωτικά καταστραφεί και ερημωθεί από τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Το σχέδιο ΤραμπΣύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, προβλέπεται η δημιουργία μιας πολυεθνικής αποστολής υπό αμερικανική ηγεσία για τη Γάζα, με βάση το νότιο Ισραήλ. Σε αυτό το πλαίσιο, Εμιρατινοί αξιωματούχοι έχουν παρουσιάσει λεπτομέρειες των σχεδίων τους για την κατασκευή προσωρινής στέγασης και την παροχή βασικών υπηρεσιών στη Ράφα, σύμφωνα με τέσσερις διπλωμάτες που έχουν ενημερωθεί για την πρωτοβουλία.
«Απομόνωση της Χαμάς»Διπλωματική πηγή ανέφερε ότι ο ισραηλινός στρατός έχει εκκαθαρίσει μια εκτεταμένη περιοχή που εκτείνεται από τις ακτές της Μεσογείου προς τη Ράφα, προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για προσωρινά έργα στέγασης, όπως αυτό που σχεδίαζαν τα ΗΑΕ.
Αμφιβολίες για τους αριθμούςΤα ΗΑΕ, τα οποία εξομάλυναν τις διπλωματικές τους σχέσεις με το Ισραήλ το 2020 στο πλαίσιο συμφωνίας με τη μεσολάβηση του Τραμπ, θεωρούν τη Χαμάς και άλλες πολιτικές ισλαμιστικές οργανώσεις απειλές για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.
