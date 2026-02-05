Σχέδιο - βόμβα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για τη Γάζα: Παλαιστίνιοι θα στεγαστούν σε περιοχή ελεγχόμενη από τον ισραηλινό στρατό

Σύμφωνα με το Reuters, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν καταρτίσει σχέδια για την κατασκευή ενός συγκροτήματος που θα φιλοξενεί χιλιάδες εκτοπισμένους Παλαιστινίους σε τμήμα της νότιας Λωρίδα της Γάζας το οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχο των IDF